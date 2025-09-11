Sénégal: Le New Deal Technologique du pays récompensé à Dubaï

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, a été honoré aux Cyber AI Awards 2025 à Dubaï en recevant le prix Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity. La distinction, décernée en présence d'institutions telles qu'Interpol et les autorités de cybersécurité des Émirats Arabes Unis, salue la pertinence de la stratégie numérique du Sénégal.

Lancé le 24 février 2025 par le président Bassirou Diomaye Faye, le New Deal Technologique trace une feuille de route ambitieuse : faire du Sénégal un hub numérique africain. Ce programme repose sur plusieurs axes majeurs : la souveraineté numérique, avec des infrastructures de pointe (cloud souverain, datacenters, cybersécurité, intelligence artificielle) et le développement des compétences locales ; la digitalisation des services publics, afin de moderniser l'administration et de renforcer la gouvernance numérique ; l'essor de l'économie numérique, grâce à une meilleure connectivité, un cadre réglementaire adapté et l'intégration de l'IA comme levier de croissance ; l'émergence de champions nationaux, pour stimuler l'innovation locale et attirer les investissements étrangers.

Avec cette distinction internationale, le Sénégal confirme son ambition de devenir un acteur incontournable du numérique en Afrique et au-delà.