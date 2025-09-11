Congo-Kinshasa: Diplomatie - Le pays et le Kazakhstan définissent les domaines prioritaires de leur coopération

La première visite d'Etat du président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Kazakhstan a été marquée par une grandiose cérémonie organisée le mercredi 10 septembre au palais présidentiel d'Akorda au coeur de la ville d'Astana.

La séance de travail qu'ont eu les deux délégations en groupe restreint puis en délégation élargie, a permis de définir les domaines prioritaires de coopération entre la RDC et le Kazakhstan. Il s'agit des domaines des ressources naturelles et des chaînes de valeurs industrielles ; l'agriculture; les infrastructures; le transport et logistique ; l'énergie ; le climat ainsi que l'éducation. Dans son allocution de circonstance, le président Kassym- jomart Tokayev a indiqué que la RDC est « le partenaire important et fiable » de son pays en Afrique.

« Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la RDC dans divers domaines et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines », a dit le président Kazakh. « Nous partageons des intentions politiques de haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires » a-t-pousuivi.

De son côté , le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait part de sa satisfaction à l'issue des pourparlers avec la partie Kazakhe. Il a promis de s'engager pour la matérialisation de ses engagements. Deux mémorandums d'entente (MOU) ont été signés entre les officiels des deux pays. Le premier porte sur les consultations politiques et diplomatiques. Le second est un accord de coopération dans les domaines des mines et de géologie.

En marge de cette visite d'Etat, le président du conseil d'administration de la Gecamines a signé un accord de collaboration avec l'entreprise Kazakhe Eurasian Ressources Group (ERG) installée à Kolwezi en RDC. Signalons que par ailleurs, le Président Félix Tshisekedi a été décoré par son homologue Kazakh, de « la plus haute distinction civique » réservée aux chefs d'Etat étrangers .