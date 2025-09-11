Afrique: Poursuite de la campagne électorale UNESCO par la délégation congolaise en Amérique latine

Après le Chili, Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières, chargé des relations avec le Parlement, et sa délégation sont arrivés au Paraguay, en soutien de la candidature de Firmin Édouard Matoko à la direction de l'Unesco.

Mercredi 10 septembre, à 11h00, heure locale, dans le cadre de la campagne électorale menée en faveur du candidat Firmin Édouard Matoko, la délégation congolaise conduite par le ministre d'État Pierre Mabiala a été reçue à Asunción par Ruben Ramirez Lezcano, ministre des Affaires étrangères au siège de son ministère.

C'est la deuxième étape d'une tournée diplomatique en Amérique latine avant de la poursuivre en Argentine. La délégation congolaise a été accueillie chaleureusement par les autorités paraguayennes au point de faciliter la tenue d'une rencontre dans un climat de grande cordialité. Ce qui, par la suite, a permis aux représentants des deux pays d'exprimer leur vif intérêt à renforcer les liens de coopération bilatérale entre le Paraguay et la République du Congo.

Abordant la candidature présentée par la République du Congo, le ministre Ruben Ramirez Lezcano a salué la stature internationale du candidat Firmin Édouard Matoko dont il avait déjà connaissance du parcours remarquable et de ses engagements lors de ses multiples activités au sein de l'Unesco. Il a souligné que ses compétences et sa vision pour "l'Unesco du futur" constituent des atouts majeurs pour assumer la haute responsabilité de la fonction de directeur général de l'Unesco.

Lors de cette audience, le ministre d'État Pierre Mabiala, en sa qualité d'émissaire du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a remis officiellement une lettre adressée à son homologue paraguayen Santiago Peña. Le ministre Ruben Ramirez Lezcano a assuré qu'il transmettra ce courrier avec diligence au chef de l'État paraguayen.

Le ministre d'État, chef de la délégation congolaise a chaleureusement remercié son homologue pour la qualité de son accueil fraternel. Il s'est dit confiant dans sa certitude que le Paraguay saura, le moment venu, reconnaître en Firmin Édouard Matoko l'étoffe d'une candidature solide, inclusive et porteuse d'un renouveau pour l'Unesco.