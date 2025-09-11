Afrique: Zlécaf - L'appel à dynamiser le commerce intra-africain

L'union des forces africaines est essentielle pour stimuler le commerce transfrontalier et favoriser le développement économique. C'est le principal objectif qui a été souligné lors de la Conférence des ambassades africaines, organisée les 8 et 9 septembre à Pretoria, en Afrique du Sud, centrée sur les opportunités et défis du commerce intra-africain.

La conférence des ambassades a rassemblé à Pretoria des décideurs politiques et des leaders d'entreprises. Cet événement a mis en exergue l'importance cruciale de renforcer le commerce transfrontalier pour garantir l'avenir économique des petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique, dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale (Zlécaf). Les participants ont insisté sur le soutien aux PME, à travers la simplification des réglementations qu'elles doivent souvent contourner. La vice-ministre du Développement des petites entreprises en Afrique du Sud, Jane Sithole, a souligné la nécessité d'un soutien accru pour les petites entreprises. Elle a rappelé que ces entreprises, bien qu'elles soient petites, jouent un rôle fondamental en employant des millions de personnes et en générant des opportunités là où elles manquent.

La conférence a également appelé au renforcement des capacités et des investissements. À ce sujet, les participants ont convenu qu'il est vital pour les pays africains de travailler ensemble pour stimuler la croissance économique. Cela implique le renforcement des capacités des PME, ainsi que la promotion d'un environnement propice aux investissements. Concernant la collaboration et le partenariat entre États, Ali Ndah Abu, conseiller commercial au Haut-Commissariat du Nigéria, a prôné une approche collaborative, insistant sur le fait que les pays africains devraient se considérer comme partenaires plutôt que comme concurrents. "Travailler ensemble est la clé pour réaliser l'agenda 2063 et mettre en oeuvre le traité d'Abuja", a-t-il lancé.

D'autres analystes présents ont rééaffirmé que la Zlécaf représente une opportunité inestimable pour renforcer les échanges commerciaux au sein de l'Afrique, étant donné qu'elle couvre un marché avec un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars. La conférence a donc servi de plateforme pour définir des stratégies destinées à exploiter ce potentiel et à favoriser un commerce intra-africain dynamique et durable.