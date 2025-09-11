Ile Maurice: Les pompiers dotés de cinq véhicules de première intervention

Le Mauritius Fire and Rescue Service (MRFC) dispose, depuis la semaine dernière, de cinq nouveaux véhicules de première intervention (First Response Vehicles). La cérémonie de remise de ces véhicules a eu lieu le mercredi 3 septembre à la caserne des pompiers de Triolet, en présence du ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, du junior minister Fawzi Allymun, du député Sandeep Prayag et de l'Acting Chief Fire Officer, Ashok Ramdhean.

Le coût de ces véhicules est de Rs 78,9 millions. Ils sont dotés d'une technologie avancée. Ce sont de petits véhicules qui peuvent s'aventurer dans des endroits étroits et peuvent se faufiler assez facilement quand il y a un trafic dense. Ils utilisent moins d'eau mais sont aussi efficaces qu'un gros camion ayant une plus grande quantité d'eau.

Pour le ministre Woochit, avec ces véhicules, les sapeurs-pompiers peuvent se rendre dans des lieux où a éclaté un incendie ou aider des accidentés plus rapidement. Il a rappelé que la responsabilité de son ministère ne s'arrête pas là. Ainsi, il a indiqué que deux de ces véhicules, de même qu'un véhicule double cabine, seront acheminés vers Rodrigues, alors que les deux camions en panne dans l'île seront renvoyés vers Maurice pour des réparations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a parlé de ses visites dans plusieurs casernes de pompiers et pris connaissance des difficultés des employés. Il a annoncé des cours de formation pour les sapeurs-pompiers et une révision du système pour leur promotion. «Ils seront promus selon leurs qualifications et leurs performances.»

Il a rappelé qu'un nouveau quartier général verra le jour à Quatre-Bornes et que de nouvelles casernes de pompiers sont en construction à Goodlands, Montagne-Blanche, Quatre-Bornes et JinFei à Riche-Terre.

Le ministre a promis d'accorder tout son soutien aux employés du MRFC. Ils auront de meilleurs outils de travail et seront bien formés pour qu'ils opèrent dans de meilleures conditions.