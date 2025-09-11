Ile Maurice: Ce qu'un salon de l'emploi peut vous offrir

11 Septembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Cette semaine, nous avons voulu comprendre ce que représente un salon de l'emploi et des carrières pour les jeunes en vue de l'Education, Jobs and Career Symposium qui aura lieu vendredi 12 et samedi 13 septembre au Tribeca Mall. Pour en parler, deux invités : Anne-Sophie Modeste et Lloyd Lallmamode, qui cumulent études et travail au quotidien, comme beaucoup de jeunes... cherchant un avenir selon leurs rêve et désir...

Anne-Sophie suit des études en marketing digital et travaille chez BPL. Elle est également impliquée dans l'organisation de l'Education, Jobs and Career Symposium, un rendez-vous destiné à connecter jeunes et professionnels. «Je n'encourage pas que les jeunes, mais tous ceux à la recherche d'un emploi à y aller... Il y a des jobs pour tous les domaines pour tous et même des activités comme le 'speed job dating' ou les recruteurs sur place pour des entretiens.»

Lloyd jongle aussi entre ses cours et son emploi. Il aspire à devenir journaliste. Pour lui, un Career Fair, c'est l'occasion «de rencontrer des professionnels, d'obtenir des conseils et parfois même de trouver une voie à laquelle on n'avait pas pensé».

Tous deux soulignent l'importance de tels événements pour la jeunesse. Participer, c'est non seulement se donner une chance de décrocher un emploi, mais aussi se projeter dans l'avenir avec plus de certitude et d'ambition.

