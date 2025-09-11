Ile Maurice: Cyclisme - Succès d'étape et maillot jaune d'entrée pour Alexandre Mayer !

Alexandre Mayer a frappé fort d'entrée sur le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun. En effet, le Mauricien a remporté la première étape et revêtu du même coup le maillot jaune de leader. Le champion de Maurice du contre-la-montre individuel 2025 a dominé au sprint son unique compagnon d'échappée, le Slovaque David Kasko, au terme des 101,2 km de course.

La bonne échappée est partie au bout de 30 km, nous dit Vincent Graczyk, le directeur sportif de la sélection mauricienne. «Il y avait 7 coureurs au sein de l'échappée, dont Alex. Il y avait un groupe de contre à 30 secondes derrière avec notamment William (Piat) et Aurélien (de Comarmond) mais il n'a jamais pu rentrer», précise le Français.

«Après le sommet du deuxième grand prix de la montagne au km 68, le Slovaque (Kasko) a poursuivi son effort et Alexandre l'a suivi. Ils sont partis à deux et ont distancé le reste du groupe», ajoute notre interlocuteur.

A 20 km, de l'arrivée, le duo de tête comptait 45 secondes d'avance et il finira avec 3 minutes d'avance. «Le Slovaque a été surpris par Alex je pense dans le sprint final. William et Aurélien ont été pris de crampes par la suite et n'ont pu finir au sein du groupe de poursuivants », lâche Vincent Graczyk. Celui-ci «attend demain (aujourd'hui)» pour voir l'évolution des événements. Cette deuxième étape sera longue de 99,8 km et se déroulera sur le tracé Nkoteng-Nanga-Minta. Elle sera plutôt plate avec seulement trois grands prix de la montagne de 3e catégorie.

«Avec une équipe à 5 (la plupart des autres formations ont engagé 6 coureurs), ce sera difficile mais on va tout faire pour défendre le maillot jaune», conclut Vincent Graczyk. A noter qu'Alexandre Mayer a aussi décroché le maillot vert du classement par points.