Congo-Brazzaville: Révision des listes électorales - Les jeunes de Djiri sensibilisés

Depuis l'ouverture officielle de la révision des listes électorales sur l'ensemble du territoire national, la "Dynamique Jeunesse de Djiri", dirigée par Samarange Gordani Poukouo, s'est engagée dans une vaste campagne de sensibilisation pour une inscription massive des jeunes et de la population du neuvième arrondissement de Brazzaville au sens large.

« Nous les appelons à s'inscrire pour que, lors des prochaines échéances électorales, ils parviennent à faire entendre leurs voix et à peser dans la prise des décisions qui engagent l'avenir de notre pays », a expliqué Samarange Gordani Poukouo. La campagne de sensibilisation de la "Dynamique Jeunesse de Djiri", qui met en exergue l'importance de l'enrôlement, se fait par le porte-à-porte, les réunions publiques, les messages diffusés sur les réseaux sociaux.

Pour la "Dynamique Jeunesse de Djiri" en cette année dédiée à la couche juvénile, les jeunes ne doivent pas être spectateurs mais plutôt acteurs du changement en participant activement à la vie démocratique du pays à travers notamment l'exercice de la citoyenneté. « Les jeunes ont donc intérêt à se mobiliser afin d'apporter leur pierre à l'édifice », a souligné le président de ladite dynamique.