Afrique Centrale: Accélérer la mise en oeuvre des réformes économiques prioritaires

Réunis le 10 septembre à Bangui, en République centrafricaine, les chefs d'Etat des pays membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), ont pris plusieurs mesures dont celle visant à accélérer la mise en oeuvre des réformes économiques prioritaires prévues dans la troisième phase du PREF-Cémac.

Placée sur le thème : « Une volonté politique commune clairement assumée au service des peuples de l'Afrique centrale », la 16e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat de la Cémac a permis aux participants de suivre des communications des présidents de la République du Congo et de la République de Guinée équatoriale, ainsi que des présentations des rapports par les responsables des institutions et organes communautaires. La conférence a, par exemple, suivi la communication spéciale du président dédié du Programme des réformes économiques et financières de la Cémac (PREF-Cémac), Denis Sassou N'Guesso, sur l'état d'avancement de la deuxième génération du programme ainsi que des mesures additionnelles de relance économique adoptées lors de sa session extraordinaire de Yaoundé en décembre 2024.

Le président de la République du Congo a, en effet, invité les Etats membres à accélérer les réformes structurelles pour tirer pleinement profit du potentiel de croissance et à approfondir l'intégration physique et commerciale de la Cémac. « La conférence l'a félicité pour la qualité de travail accompli ainsi que pour les progrès enregistrés dans l'exécution dudit programme dont les résultats positifs contribuent au redressement progressif des économies de la Cémac. Elle l'a invité à bien vouloir accélérer la mise en oeuvre des réformes économiques prioritaires prévues dans la troisième phase du PREF-Cémac pour opérer une réelle transformation structurelle vers l'industrialisation des économies et renforcer le cadre macroéconomique de la sous-région », souligne le communiqué final des travaux.

Accélérer le processus de réalisation d'un audit global des institutions

Reconduit en qualité de président dédié du Programme d'amélioration du fonctionnement des institutions de la Cémac (Prafi-Cémac), le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a réaffirmé son engagement à veiller personnellement à la pleine réussite de son nouveau mandat pour écrire un autre chapitre de processus d'intégration de la Cémac.

Il a, dans sa communication, informé les chef d'État de l'organisation et des structures mises en place pour garantir la réussite du Prafi-Cémac. D'après lui, le processus participatif et l'approche consensuelle imprimés dans les démarches de Prafi-Cémac ont déjà permis de recueillir les contributions des États membres. Parlant des attentes, il a évoqué l'évaluation des réformes engagées depuis 2006, les questions de gouvernance, l'équité dans la mise en oeuvre des principes de rotation des États aux postes de responsabilité, les financements de l'intégration, la pertinence et l'efficacité des organismes communautaires.

« La conférence a salué l'engagement du président de la République de Guinée équatoriale en faveur de la pleine réussite des missions du Prafi-Cémac, l'a félicité pour la pertinence de son approche et l'a invité à accélérer le processus entamé, notamment la réalisation d'un audit global des institutions, organes et institutions spécialisés et agents d'exécution de la communauté dont le rapport lui sera présenté à l'occasion de sa prochaine session », a poursuivi le communiqué.

La conférence a, par ailleurs, suivi les rapports présentés par le président de la Commission de la Cémac, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (Béac) et le président de la Banque de développement des Etats de l'Afrique centrale (Bdéac). Dans son rapport, le président de la Commission, Baltasar Engonga Edjo'o, a présenté l'état d'exécution des mesures prises par les instances supérieures de la communauté, notamment l'évolution du processus de retour à Bangui des institutions ayant leur siège en République centrafricaine et les décisions consécutives à l'audit externe mené en octobre 2023 au sein de la commission.

Le gouverneur de la Béac, Yvon Bangui Sana, a, quant à lui, présenté la situation économique monétaire et financière de la Cémac, les activités réalisées, l'état d'exécution des recommandations et orientations de la Conférence des chefs d'État ainsi que les initiatives prises pour renforcer la coopération avec les institutions internationales, régionales et sous régionales. Ainsi, la conférence a félicité le gouverneur pour les résultats encourageants obtenus par la Béac et pour l'appui apporté à la Bdéac.

Les États membres invités à honorer leurs engagements

S'agissant de la réforme du cadre de coopération monétaire entre la Cémac et la France, la conférence a désigné le président en exercice entrant de la Cémac, Denis Sassou N'Guesso, pour conduire à son terme, la réflexion entamée en liaison avec le gouverneur de la Béac et le président de la commission. Concernant la Bdéac, la conférence a suivi la mise oeuvre de quatre grands chantiers sur la gouvernance engagés dans le cadre du Plan stratégique 2023-2027 ainsi que des mesures de redressement mises en oeuvre par la direction de la banque.

Prenant acte de cette présentation faite par le président de la Bdéac, Dieudonné Evou Mekou, la conférence a exhorté les États membres à honorer leurs engagements pour lui permettre de renforcer la performance de ses interventions. Elle a aussi réaffirmé son attachement au dispositif légal en vigueur à savoir la taxe communautaire d'intégration et a exhorté les États membres à appliquer intégralement les mécanismes de liquidation et de recouvrement déjà approuvés par les instances décisionnaires de la communauté.

Quant aux questions de santé publique, la conférence a adopté la mesure portant institutionnalisation de la réunion annuelle des ministres de la Santé visant à renforcer la coordination des politiques de santé publique au sein de la communauté.