Afrique Centrale: Cémac - La 17e Conférence des chefs d'Etat se tiendra à Brazzaville

La décision a été prise le 10 septembre à Bangui au terme des travaux de la 16e session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), qui ont vu la République centrafricaine passer le témoin à la République du Congo à la présidence tournante de cette institution communautaire.

Le sommet de Bangui a regroupé cinq des six chefs d'Etat de la sous-région, le Cameroun étant représenté par son ministre en charge des relations extérieures, Lejeune Mbella Mbella. Président dédié du Programme des réformes économiques et financières de la CEMAC (PREF-Cémac), le chef de l'Etat congolais va désormais présider aux destinées d'une communauté qui aspire à une intégration régionale. Recevant les attributs de la Cémac des mains du président sortant de la Conférence des chefs d'Etat, Faustin Archange Touadera, Denis Sassou N'Guesso s'est félicité de la paix retrouvée à Bangui. C'est ainsi qu'il a remercié le président Touadera, le gouvernement et le peuple centrafricain, ami de longue date du peuple congolais.

« Il ne m'est pas facile de passer après le président Touadera avec les résultats qui viennent d'être annoncés, mais je peux vous assurer que nous sommes engagés en politique sur le thème du panafricanisme, de la libération de l'Afrique, de l'intégration régionale, du développement. Et donc, nous nous battrons toujours sur ces positions-là et vous pouvez être assurés que le maillet que je tiens est bien entre les bonnes mains d'un panafricain et qui en fera bon usage », a rassuré le nouveau président de la Conférence des chefs d'Etat de la Cémac.

Présidant la cérémonie de clôture, le président centrafricain, Faustin Archange Touadera, a rappelé que des mesures guidées à la fois par des exigences de rigueur, de solidarité et de pragmatisme ont été prises. « A la question de la situation financière de nos institutions communautaires, nous avons apporté des réponses de nature à mettre fin aux incertitudes récurrentes. Les dossiers soumis par la Commission ont également reçu l'onction appropriée et permettent d'affirmer si besoin en est que nos institutions fonctionnent en dépit des défis tous ordres. Notre communauté est à la fois un socle et un outil vivant indispensable à l'intégration hors de laquelle, il paraît difficile d'envisager un développement conséquent de nos économies », a-t-il déclaré, rappelant que la Cemac est une terre d'opportunités qui peut aider le monde à renouer avec la croissance.

Selon lui, plus que jamais, le monde a besoin aujourd'hui d'une dynamique de croissance pour prendre à bras le corps les multiples défis à relever, notamment le chômage, le déficit budgétaire, la dette, la pauvreté, le changement climatique etc. Les pays de la Cémac ont, a-t-il soutenu, des ressources minières et naturelles abondantes pour jouer un rôle vital dans la dynamique de croissance dont l'économie mondiale a besoin.

« L'Afrique centrale est une zone stratégique en raison non seulement de son rôle historique pour les routes terrestres, aériennes et surtout maritimes, mais aussi de la production pétrolière, de l'élevage, de la pêche et de l'exploitation minière et forestière qui en font une zone très convoitée. Ensemble et dans la solidarité communautaire, nous pouvons transformer les énormes potentialités de développement en réalité et surmonter les défis qui ralentissent la marche de notre communauté vers l'émergence », a conclu Faustin Archange Touadera.