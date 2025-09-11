Congo-Kinshasa: Ituri - À Boga, la MONUSCO et les FARDC misent sur la collaboration civilo-militaire pour renforcer la sécurité

communiqué de presse

La sécurité des populations passe aussi par leur implication directe. C'est le message délivré mardi 9 septembre 25025 à Boga, dans le territoire d'Irumu (Ituri), lors d'une séance de sensibilisation organisée par les Casques bleus de la MONUSCO et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

L'activité a eu lieu à l'institut Saint Apolo, école secondaire de Boga, et visait à promouvoir la coopération civilo-militaire : un partenariat entre forces de défense et communautés locales pour renforcer le système d'alerte précoce et anticiper les attaques des rebelles ADF, responsables de nombreuses exactions dans la région.

« Que la présence de la MONUSCO dans notre localité soit une source de protection et de sécurité », ont souhaité plusieurs participants car, pour les habitants de Boga, la présence de la MONUSCO et des FARDC procure un sentiment de protection face aux incursions des ADF, toujours actifs dans les environs.

Richard Ruganda, préfet de l'institut Saint Apolo, a lancé un appel à la collaboration : « La MONUSCO et les FARDC ont parlé avec nous, ils ont parlé avec les enfants, nous continuons à être avec eux ; nous demandons à la population de laisser les agents de la sécurité faire leur travail. Collaborons avec eux, c'est pour notre propre sécurité ».

Impliquer les populations dans leur propre sécurité

Cette initiative s'inscrit dans un contexte marqué par l'installation récente d'une base militaire temporaire de la MONUSCO dans le village de Kyabaganzi, non loin de Boga, déployée pour appuyer la lutte contre les ADF et protéger les civils. Les organisateurs espèrent que cette sensibilisation favorisera une meilleure coopération entre forces de sécurité et communauté locale, afin de rendre les dispositifs d'alerte plus efficaces.

En marge de cette rencontre, les Casques bleus ont remis des fournitures scolaires aux élèves de l'institut Saint Apolo. Une attention particulière qui tombe à point nommé, alors que l'établissement a tout juste de rouvert ses portes, le 8 septembre, soit une semaine après la rentrée officielle. Cette reprise tardive n'a été possible qu'après l'amélioration relative de la situation sécuritaire grâce aux opérations conjointes des FARDC et de la MONUSCO.

Approche civilo-militaire

Par cette approche civilo-militaire, les FARDC et la MONUSCO entendent consolider la confiance, encourager la vigilance communautaire et renforcer la protection des civils dans cette zone encore sous la menace des ADF.

Chaque jour, les Casques bleus de la MONUSCO effectuent conjointement avec les FARDC, la Police nationale congolaise (PNC) et les assistants de liaison communautaire (CLA-MONUSCO) des patrouilles dans les différents villages du territoire d'Irumu, pour empêcher et décourager les mouvements des ADF. Lors de ces patrouilles, la section des Affaires civiles de la MONUSCO, à travers ses assistants de liaison communautaire, organise systématiquement des sensibilisations au mandat de la Mission. L'objectif est de renforcer la capacité des leaders religieux locaux, des autorités locales et des jeunes sur leurs rôle et contribution au processus de paix en tant qu'acteurs locaux de la protection des civils.

Enfin, pour renforcer la confiance envers ces communautés, les Casques bleus mènent régulièrement de petites activités communautaires à impact rapide : par exemple comme ici à Boga, l'installation de panneaux solaires dans l'église anglicane et dans la mosquée de Boga.