Soudan: La Ministre du Cabinet examine les plans de développement du bureau national des archives

11 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La ministre du Cabinet Lamia Abdul Ghaffar a rencontré aujourd'hui, dans son bureau à Port-Soudan, la directrice générale par intérim des bureau national des archives, Nagwa Mahmoud Al-Haj.

La réunion a examiné le statu actuel des antiquités après leur destruction par la milice rebelle des Forces de soutien rapide, ainsi que l'étendue des dégâts causés aux antiquités, aux bâtiments, aux documents et aux fonds d'archives.

Nagwa Mahmoud a déclaré que la ministre avait ordonné d'évaluer l'étendue des dégâts causés aux Archives nationales et du coût de la réhabilitation des bâtiments afin de déterminer le financement nécessaire.

Elle a ajouté que la réunion avait porté sur l'importance d'une réunion avec le Wali de la mer Rouge afin d'examiner le statu des antiquités et les moyens de les préserver en créant des archives dans l'État et en les rattachant aux Archives nationales. La réunion a également porté sur les moyens par lesquels l'UNESCO peut soutenir les Archives nationales, et la ministre a ordonné de tenir une réunion avec le directeur régional du Bureau de l'UNESCO pour examiner cette question.

