Soudan: Le Premier ministre s'informé de la situation dans l'État de l'Est Darfour

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a été informé de l'ensemble de la situation dans l'État de l'Est Darfour dans tous les domaines, notamment de la dégradation de la sécurité due aux violations commises par la milice rebelle des Forces de soutien rapide.

Cela été venu aujourd'hui à son bureau à Port-Soudan avec le Wali de l'État de l'Est Darfour, Mohamed Adam Abdul-Rahman.

À l'issue de la réunion, le WAli de l'Est Darfour a déclaré que le Premier ministre avait été informé des plans actuels et futurs de l'État, soulignant que l'État opère actuellement de l'État du Nil Blanc.

Il a ajouté que la milice rebelle des Forces de soutien rapide, qui a détruit le pays, sera bientôt vaincue, soulignant que les institutions de l'État fonctionnent, que ce soit dans l'État du Nil Blanc, à Khartoum ou dans l'État de la mer Rouge.

Il a déclaré que le Premier ministre avait promis de soutenir l'État de l'Est Darfour dans la mise en oeuvre des plans et des programmes, exprimant son optimisme quant au fait que tous les États reviendront bientôt à la normale, afin que la sécurité et la paix règnent dans tout le Soudan après que les milices rebelles, les mercenaires et leurs partisans l'aient profané.