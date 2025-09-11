Sénégal: BRVM - Le Price Earning Ratio se rehausse à 11,14x à la semaine du 5 septembre 2025.

Au terme de la semaine du 1er au 5 septembre 2025, le Price Earning Ratio (PER) s'est rehaussé à 11,14x contre 11,03x la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Les investisseurs sont prêts, durant la période sous revue à payer 11,14 fois le bénéfice annuel pour acheter une action des entreprises cotées à la BRVM. Rappelons que le PER est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net par action. Il permet aux investisseurs d'estimer le prix d'une action d'une société cotée en Bourse. Généralement, le PER va de 5 à 40. Entre 10 et 17, on considère que le ratio est bon. En dessous, on peut considérer que la société va bientôt perdre des bénéfices. Par contre, au-dessus de 17, les analystes s'accordent à dire que l'entreprise est en croissance. De même, au-dessus de 25, il s'agit d'un très bon ratio qui laisse présager de très forts profits dans le futur. Toutefois, un ratio au-dessus de 25 peut aussi vouloir dire que les actions de la société font l'objet d'une bulle spéculative.

Quant au rendement moyen du marché, il a progressé de 6,79% contre 6,87% la semaine précédente.

De son côté, la capitalisation boursière globale (marché actions et obligations réunis) a enregistré une hausse de 0,25% en s'établissant à 23 284,92 milliards FCFA contre 23 225,75 milliards FCFA la semaine précédente.

La plus forte hausse hebdomadaire est le fait du titre CFAO MOTORS Côte d'Ivoire. CGF Bourse note dans sa revue que l'action du leader de la concession automobile en Côte d'Ivoire a progressé de 13,84% sur la semaine écoulée avec des transactions portées sur 77 716 titres contre 76 179 titres échangés la semaine précédente. « Cet engouement s'explique par un mouvement spéculatif entretenu sur le titre depuis près de deux semaines », a avancé la SGI. Elle rappelle que la société a affiché un résultat net en évolution de 280% au premier trimestre 2025 à 3,8 milliards FCFA contre 1,0 milliard FCFA au premier trimestre 2024, ce qui pourrait expliquer cet intérêt récent pour la valeur.

En revanche, la plus forte baisse hebdomadaire est réalisé par le titre UNILEVER Côte d'Ivoire. Selon CGF Bourse l'action du distributeur de produits d'entretien corporel, bucco-dentaire, de ménage et agroalimentaire perd 20,21% sur la semaine écoulée en raison d'une pression vendeuse subie après la levée de la suspension de sa cotation intervenue le 1er septembre. Le titre UNILEVER avait en effet été suspendu temporairement de la cotation le 04 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 1511 des Règles de Négociations, d'Admission et de Radiation à la Cote de la BRVM, après que celui-ci ait réalisé un gain de plus de 700% depuis le début de l'année 2025. Pour mémoire, la société n'a publié que ses Etats financiers de fin 2023 depuis lors, et a dégagé un bénéfice net de 640 millions de FCFA contre une perte de 6,38 milliards de FCFA enregistrée en 2022.

Le compartiment obligataire a clôturé la semaine du 01 au 05 septembre 2025 par une capitalisation boursière de 10 914,28 milliards de FCFA contre 10 867,46 milliards de FCFA au 29 août 2025, ce qui représente une progression hebdomadaire de 0,43%. Selon CGF Bourse, cette progression se justifie essentiellement par la cotation de la ligne obligataire « CRRH.O11 - SOCIAL BOND CRRHUEMOA 6,00% 2025 - 2040 » pour une capitalisation boursière totale de 60 milliards de Francs CFA.

Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 411,55 millions de FCFA contre 985,60 millions de FCFA la semaine précédente, soit une régression de 574,05 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés. Les transactions sur la semaine ont principalement concerné 39 500 titres de l'obligation « TPCI.O96 - TPCI 6,00% 2025-2032 » pour une valeur globale de 383,15 millions de FCFA.