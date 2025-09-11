Sénégal: Louga - 40 % des forages de la région exploités par la SDER (responsable)

Louga — Environ 40% des forages de la région de Louga (nord) sont désormais exploités par la Sénégalaise des eaux rurales (SDER), a annoncé mercredi, son directeur général, Mouhamadou Lamine Diakhaté.

"Depuis deux mois, nous avons repris le processus d'incorporation et sur les 321 forages que compte la région, 130 sont déjà exploités par la SDER. Nous prévoyons de nouveaux rattachements dès la semaine prochaine pour accélérer le rythme", a-t-il déclaré.

Intervenant lors d'un Comité régional de développement (CDR) consacré au secteur de l'hydraulique rurale, le directeur de la SDER a rappelé que l'objectif visé est d'atteindre la totalité des sites d'ici la fin de l'année ou au plus tard au premier trimestre 2026.

Des maires, des autorités administratives et des responsables de l'Office des forages ruraux (OFOR), ont pris part à cette rencontre présidée par la gouverneure de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj.

M. Diakhaté a à cette occasion souligné que la SDER assure la maintenance préventive et curative des forages, la production, la distribution et la commercialisation de l'eau.

Selon lui, depuis l'arrivée de cette structure étatique dans certains arrondissements, notamment à Sakal et dans des localités religieuses comme Darou Marnane, la continuité et la qualité du service se sont nettement améliorées.

"Plusieurs maires présents à la rencontre ont salué cette évolution et exprimé leur volonté d'intégrer rapidement leurs forages au périmètre de la SDER", a-t-il fait savoir.

La SDER est une émanation de la Sénégalaise des Eaux (SDE), qui a géré le service hydraulique urbain de 1996 à 2020.

"Nous déployons aujourd'hui la même expertise et le même professionnalisme dans le monde rural, avec pour ambition d'impacter durablement la qualité du service", a assuré M. Diakhaté.