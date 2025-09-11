Sénégal: Accès au foncier - Des attestations de délibération à une cinquantaine de femmes de Latmingué

Kaolack — Une cinquantaine d'attestations de délibération ont été remises, à titre symboliques, à des femmes de la commune de Latmingué (centre), mercredi, pour leur permettre d'accéder au foncier, dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Seen Suuf".

"Aujourd'hui, nous avons remis à des femmes cinquante titres de délibération parmi les centaines qui seront données sur les 1216 bénéficiaires de nos délibérations, sur 3800 demandes initiales", a expliqué l'édile de Latmingué, Macoumba Diouf.

Cette initiative est le parachèvement d'une série d'activités inscrites dans le cadre du projet "Seen Suuf", portant sur l'amélioration de la gestion foncière au Sénégal et mis en œuvre de concert avec l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Dans ce cadre, les hommes doivent débourser une somme forfaitaire correspondant à 10 000 francs CFA l'hectare, selon Macoumba Diouf.

"Pour les femmes, c'est totalement gratuit, parce que nous avons voulu leur permettre de retrouver leur droit et leur dignité. Parce qu'on les a discriminées négativement depuis toujours. Ce qui est un tort", a-t-il souligné.

Cette initiative vise à accompagner les collectivités territoriales dans une gestion "plus participative, plus inclusive, plus transparente et plus équitable", a précisé M. Diouf.

Pour M. Diouf, cette gratuité dont profitent les femmes est une manière de corriger une "injustice sociale profonde". "L'objectif pour nous, c'est de permettre à nos mandants d'accéder à la terre et de la valoriser, pour une question de justice sociale, d'autonomisation des femmes et de contribution à la souveraineté alimentaire qui constitue la principale orientation des pouvoirs publics", a-t-il fait valoir.

Selon l'édile, exclure les femmes qui constituent 50c/o de la population sénégalaise, dans un pays où la souveraineté alimentaire ne peut être garantie, dit-il, que par les petites exploitations familiales produisant "95c/o des produits alimentaires, peut être un échec".

"L'accès des femmes à la terre est un préalable à l'atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal. La vraie souveraineté, c'est celle acquise à travers les femmes", a-t-il indiqué.

Macoumba Diouf souhaite que cette initiative soit mise à l'échelle au niveau national afin de démocratiser l'accès à la terre, particulièrement en faveur des femmes.