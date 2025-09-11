Sénégal: Louga - La gestion des forages et la réforme de l'hydraulique rurale au menu d'un CRD

11 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, a présidé, mercredi, un comité régional de développement (CRD) consacré à la gestion de l'hydraulique rurale, en présence des principaux acteurs concernés, a constaté l'APS.

"Cette rencontre s'est tenue à la suite de nombreuses plaintes relatives à la gestion des forages, et vise à clarifier la réforme en cours dans le secteur", a-t-elle déclaré, indiquant que l'objectif était de "mettre tous les acteurs autour d'une même table afin de partager les informations et recueillir les avis".

Le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng, celui de la Société des eaux rurales (SDER), Mouhamadou Lamine Diakahté, les autorités administratives, les maires de la région, ainsi que les services techniques et hydrauliques départementaux et régionaux ont pris part à la rencontre.

Elle a permis aux responsables de l'OFOR et de la SDER d'exposer la politique de l'État en matière de gestion de l'eau et d'expliquer les objectifs de la réforme de l'hydraulique rurale, "souvent mal comprise sur le terrain", et à "lever beaucoup de zones d'ombre", a assuré la gouverneure de Louga.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Des maires se sont par ailleurs engagés à soutenir la mise en œuvre de la réforme", a souligné Ndèye Nguenar Mbodj, au cours du CRD, qui constitue "une étape importante pour renforcer la concertation et améliorer la gouvernance de l'hydraulique rurale dans la région de Louga'.

Plusieurs recommandations tels que le renforcement de la communication, la tenue régulière de comités locaux de développement (CLD) et la création d'instances de suivi des décisions ont été formulées lors de la rencontre.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.