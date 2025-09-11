Sénégal: Louga - La gestion des forages et la réforme de l'hydraulique rurale au menu d'un CRD

La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, a présidé, mercredi, un comité régional de développement (CRD) consacré à la gestion de l'hydraulique rurale, en présence des principaux acteurs concernés, a constaté l'APS.

"Cette rencontre s'est tenue à la suite de nombreuses plaintes relatives à la gestion des forages, et vise à clarifier la réforme en cours dans le secteur", a-t-elle déclaré, indiquant que l'objectif était de "mettre tous les acteurs autour d'une même table afin de partager les informations et recueillir les avis".

Le directeur général de l'Office des forages ruraux (OFOR), Serigne Mbacké Dieng, celui de la Société des eaux rurales (SDER), Mouhamadou Lamine Diakahté, les autorités administratives, les maires de la région, ainsi que les services techniques et hydrauliques départementaux et régionaux ont pris part à la rencontre.

Elle a permis aux responsables de l'OFOR et de la SDER d'exposer la politique de l'État en matière de gestion de l'eau et d'expliquer les objectifs de la réforme de l'hydraulique rurale, "souvent mal comprise sur le terrain", et à "lever beaucoup de zones d'ombre", a assuré la gouverneure de Louga.

"Des maires se sont par ailleurs engagés à soutenir la mise en œuvre de la réforme", a souligné Ndèye Nguenar Mbodj, au cours du CRD, qui constitue "une étape importante pour renforcer la concertation et améliorer la gouvernance de l'hydraulique rurale dans la région de Louga'.

Plusieurs recommandations tels que le renforcement de la communication, la tenue régulière de comités locaux de développement (CLD) et la création d'instances de suivi des décisions ont été formulées lors de la rencontre.