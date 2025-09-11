Sénégal: La SEN-CSU et les mutuelles de santé départementales signent une convention

Dakar — L'Agence sénégalaise de la Couverture sanitaire universelle (SEN-CSU) a signé, mercredi, une convention de délégation de gestion avec les mutuelles de santé départementales (MSD) afin d'assurer la gestion du programme de protection sanitaire pour les travailleurs du secteur informel et du monde rural à travers l'achat de soins, a constaté l'APS.

"La Convention de délégation de gestion qui fait objet de signature permet de formaliser davantage notre collaboration. Elle renforcera nos liens et permettra aux populations sénégalaises, particulièrement les travailleurs du secteur informel et du monde rural, d'avoir un accès effectif à des services de santé de qualité et à moindre coût", a déclaré El Hadj Séga Guèye, directeur général de la SEN-CSU, anciennement CMU (Couverture maladie universelle).

La convention définit les modalités de collaboration entre la SEN-CSU et l'Union nationale des mutuelles de santé départementales (UNAMUS) dans le cadre d'une délégation de gestion pour la prise en charge financière des soins des bénéficiaires classiques, élèves et "ndongo daaras" (élèves des écoles coraniques).

L'Agence s'engage à accompagner le processus de professionnalisation de la gestion des mutuelles de santé départementales et la prise en charge des bénéficiaires, selon son directeur général.

André Demba Wade, le président de l'UNAMUS a, au nom des mutuelles départementales, apprécié les "efforts" entrepris pour assainir la situation, à travers notamment le paiement des dettes aux mutualistes.

Il a souligné que la prise en charge des préoccupations liées aux Unités techniques de gestion (UTG), aux personnels des métiers de santé, la gestion de bases de données, entre autres, ont été au coeur des discussions autour de la convention.

"A toutes ces questions, nous avons eu des réponses positives de la part de l'agence", a expliqué M. Wade, ajoutant que le comité qui sera mis en place aussi permettra de "stabiliser les modalités pratiques".

"Ils ont accepté de porter la contribution de l'Agence au paiement des factures de soins médicaux de 50% à 60%", a fait savoir André Demba Wade.

Il dit espérer que la présente convention connaîtra un début d'intégration dans les moyens prévus.

"Il nous faut aller vite pour éviter de perdre les ressources. La mise en oeuvre de la Convention, ne serait-ce qu'à travers le paiement d'un porte-page à partir de 2025, permettra aux mutuelles de santé de se mettre à jour vis-à-vis des prestataires", a conclu le représentant des mutuelles de santé départementales.