Sénégal: Alphabétisation - L'Etat mise sur l'inclusion et une gouvernance partagée

Dakar — L'Etat du Sénégal ambitionne de travailler avec toutes les parties prenantes dans une approche inclusive et une gouvernance partagée pour venir à bout des défis liés à l'alphabétisation et l'éducation de base des jeunes et des adultes, a indiqué Abdoulaye Sarr, un responsable du ministère de l'Education nationale.

"Il faut convoquer toutes les parties prenantes, discuter avec eux, poser le problème pour qu'il y ait une implication et la participation de tout le monde", a-t-il dit lors d'une table ronde organisée mercredi par la Coordination nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle (CNOA-ENF), sur le thème de l'analphabétisme et des stratégies curriculaires pour une éducation inclusive et durable.

Parlant au nom du secrétaire général du ministère, M. Sarr a souligné que le Sénégal se trouve confronté à "des défis persistants en matière d'alphabétisation et d'éducation de base des jeunes et des adultes".

Il a relevé que malgré les avancées enregistrées, l'analphabétisme reste une réalité préoccupante qui compromet l'inclusion sociale, limite l'accès à l'emploi et freine la marche vers le développement humain et durable.

C'est pourquoi le ministère de l'Education nationale entend "renforcer son partenariat avec la CNOA-ENF en vue de mobiliser pleinement" en vue d'une pleine mobilisation dans la mise en oeuvre des "orientations stratégiques".

En cohérence avec l'Agenda national de transformation Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de développement 2025-2029, le ministère de l'Education nationale compte ainsi renforcer l'équité et l'inclusion sociale et scolaire solidaire, a indiqué M. Sarr, selon qui "la CNOA-ENF est un partenaire stratégique majeur" dans cette optique.

"Votre engagement et vos initiatives novatrices vous placent au coeur de la gouvernance partagée que nous souhaitons mettre en oeuvre", a-t-il dit à l'endroit de la Coordination nationale des organisations actives en alphabétisation et éducation non formelle.

Le président de la CNOA-ENF, Mor Diakhaté, a souligné que cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan d'action pour participer activement à la célébration du Mois national d'alphabétisation.

"Connaissant le taux élevé d'analphabétisme qui est de 37,1% et le flux d'informations qui circulent à travers les nouvelles technologies, c'est important pour nous de poser ce débat, de réfléchir sur comment devons-nous quitter cette situation d'analphabétisme et migrer vers la société de savoir", a-t-il expliqué.