Sénégal: Autosuffisance alimentaire - Une conseillère technique plaide pour le recours aux énergies renouvelables

Dakar — La coordinatrice de la cellule genre et conseillère technique au ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Sokhna Mbaye Mbacké, a invité, mercredi, à recourir aux énergies renouvelables pour atteindre l'autosuffisance alimentaire.

"Ces dernières années, le changement climatique a occasionné des effets néfastes sur la production agricole, notamment des sécheresses, des inondations avec d'importantes pertes de récoltes. D'où la nécessité de recourir aux énergies renouvelables (...)", a-t-elle affirmé.

Mme Mbaye s'exprimait lors d'une table ronde organisée à la Maison de presse Babacar Touré par l"'Ong Mercy Corps" sur le thème "Un secteur énergétique, un avenir durable".

Elle a indiqué que l'Etat mobilise d'importants moyens pour transhumer vers les énergies renouvelables.

"Le gouvernement du Sénégal a investi 40% dans le mix énergétique", a-t-elle dit, ajoutant que l'agriculture est le secteur qui utilise beaucoup plus de l'énergie, principalement, dans l'aménagement hydroagricole.

"Il est plus que jamais nécessaire de [basculer] vers cette énergie renouvelable pour une agriculture plus rentable, permettant d'atteindre l'autosuffisance alimentaire", a-t-elle insisté.

Pour Sokhna Mbaye Mbacké, cette transition ne peut se faire sans une implication considérable des femmes, qui, malheureusement, dit-elle, ont un accès faible dans l'utilisation de cette énergie.

"On constate que 70% de la main-d'œuvre agricole sont composés de femmes. Elles interviennent sur tous les maillons de la chaîne de valeur, que ce soit sur la production, la transformation et la commercialisation", a-t-elle déclaré.

Maïmouna Makoor Diouf, coordonnatrice des programmes de Energia et responsable Plaidoyer genre et communication de l"'ONG Mercy Corps Sénégal", plaide aussi pour une participation des femmes en collaboration avec les différents acteurs dans cette perspective de l'autonomisation énergétique.

"La participation des femmes dans cette transition énergétique est importante en ce qui concerne les usages productifs de l'énergie. Il faut que les acteurs soient mobilisés et travaillent en étroite collaboration pour atteindre les objectifs", a préconisé Mme Diouf.

Elle a souligné que l'ONG Mercy corps a créé "Task force genre et énergie" dont le rôle est de proposer des programmes et de mener le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales.

Cet organe, a-t-elle fait savoir, est constitué de la société civile, du secteur privé, des ministres clés notamment l'Agriculture, la Souveraineté alimentaire et l'Elevage ; l'Environnement, et la Transition écologique ; la Famille, l'Action sociale et des Solidarités.

Mme Diouf a invité les parlementaires à davantage s'impliquer dans cette démarche.

"Nous appelons les parlementaires à se joindre à nous afin qu'on puisse, ensemble, plaider pour l'accès des femmes dans la technologie énergétique, c'est-à-dire les équiper en matériels nécessaires. Il est aussi nécessaire de les impliquer dans les instances de décision", a-t-elle dit.

La député Amy Ndiaye, présidente de la commission Développement durable et Transition écologique à l'Assemblée nationale, a salué ces initiatives et dit être "prête" à accompagner cette dynamique de transition vers les énergies renouvelables.

"En tant que parlementaire, nous sommes disposés à vous accompagner dans le plaidoyer, mais aussi dans la sensibilisation de l'utilisation de ces énergies productives", a-t-elle dit.