Sénégal: Birkelane - Une soixantaine de jeunes filles formées sur la masculinité positive

Birkelane (Kaffrine) — Au total, soixante jeunes filles leaders des communes de Mabo, Mbeuleup et Segre Gata, dans le département de Birkelane (Kaffrine, centre), ont été formées sur la notion de masculinité positive, une perspective à travers laquelle l'engagement des garçons est utilisé pour soutenir l'égalité entre les hommes et les femmes et l'autonomisation de ces dernières.

À l'initiative du Centre-conseil Adolescents (CCA) de Birkelane, en partenariat avec le Projet intégré de nutrition et genre au Senegal (PINGS/DYMBAYA), cette formation a duré trois jours.

Selon Aliou Cissé, inspecteur de la jeunesse et directeur du centre départemental d'éducation populaire et sportive (CDEPS), cette formation vise à outiller les jeunes filles leaders pour qu'elles puissent faire des plaidoyers et des sensibilisations sur la masculinité positive au niveau communautaire pour un changement d'attitudes et l'autonomisation des filles et des femmes.

"La société sénégalaise est patriarcale, ce qui entraîne une large domination des hommes, la sexuation du travail et tous les travaux ménagers sont dévoués à la femme", a-t-il dit au terme de la cérémonie officielle de remise des attestations aux bénéficiaires de cette formation.

M. Cissé a indiqué que la masculinité positive est une autre manière d'être homme que par la violence, car "la violence n'est ni naturelle, ni normale".

"Les hommes/garçons peuvent développer des attitudes plus favorables à la protection et à la promotion des droits des femmes/filles, leur autonomisation et leur bien-être par le soutien, l'appui, la compensation et l'aide aux tâches ménagères", a-t-il indiqué.