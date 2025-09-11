Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Me Lynda Diplo quitte le PDCI-RDA et dépose ses valises au RHDP

À quelques semaines de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a enregistré ce jeudi 11 septembre 2025, une nouvelle adhésion de taille. Me Lynda Diplo, anciennement membre du Bureau politique du Pdci-Rda, a officiellement rejoint le parti au pouvoir. « Je suis heureuse de compter désormais parmi les membres du Rhdp », a-t-elle déclaré lors de la cérémonie organisée par la direction du parti.

Pour l'avocate, le changement de direction au Pdci, consécutif au décès du Président Henri Konan Bédié, a entraîné une nouvelle orientation politique qui ne correspondait plus à ses aspirations. Malgré cette déception, Lynda Diplo entend poursuivre son engagement politique. « La politique est pour moi un choix de vie. Elle demeure le moyen par lequel je souhaite continuer à servir mon pays », a-t-elle affirmé.

Son choix de rejoindre le Rhdp, dit-elle, repose sur la convergence de convictions. « Sur l'échiquier national, le Rhdp est le seul parti dont je partage la vision et l'orientation stratégique », a expliqué la nouvelle militante. Elle a par ailleurs exprimé son admiration pour le Chef de l'État et candidat du Rhdp à la présidentielle. « Je suis fière du niveau auquel le président de la République a hissé notre pays sur tous les plans. J'admire son bilan », a-t-elle martelé.

Désormais, Me Lynda Diplo s'engage à promouvoir les actions du candidat du Rhdp. « Je suis en mission aux côtés des militants pour contribuer à la victoire du Président Alassane Ouattara dès le premier tour », a-t-elle assuré.

Présents à cette cérémonie, Aka Aouélé, coordonnateur principal du Rhdp dans le Sud-Comoé, et Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du parti, ont salué son choix et lui ont témoigné leur soutien dans ses futures missions.

Pour rappel, c'est le dimanche 7 septembre 2025 que Me Lynda Diplo avait annoncé sa démission du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Elle y exerçait de hautes responsabilités, notamment celles de déléguée du Pdci à Grand-Bassam, vice-présidente de l'Uf-Pdci.