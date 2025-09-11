Afrique: Éliminatoires mondial 2026/Bénin-Lesotho - L'Ons explique les incidents survenus au félicia

11 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Céleste Kolia

La rencontre Bénin-Lesotho, comptant pour la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, a été retardée par une coupure d'électricité au stade Félix Houphouët Boigny.

Selon l'Office national des sports (Ons), cette coupure, due à un problème de communication avec la Gestion technique centralisée (Gtc), a entraîné un retard dans la mise en service des projecteurs du stade Félix Houphouët-Boigny.

« Les équipes techniques se sont déployées pour palier au plus tôt ce disfonctionnement. Cette situation, une fois résolue, le coup d'envoi du match a été donné à 20h Gmt », précise le communiqué de l'Ons.

Des tests relatifs aux équipements électriques sont prévus, ce jeudi, en vue de prévenir d'éventuels incidents.

« L'Ons profite pour présenter ses excuses pour les désagréments que cette situation a pu causer aux deux équipes et aux parties prenantes. Il s'engage à offrir de meilleurs services aux équipes visiteuses et à renforcer la position de hub sportif de la Côte d'Ivoire. Il souhaite que les pays frères continuent de faire confiance aux infrastructures sportives de la Can 2023, en venant jouer leurs matchs internationaux dans ces stades qui sont bien entretenus », conclut le communiqué.

