Cote d'Ivoire: Bourse des matières premières agricoles - Le Ccesp et la BRVM font un 'Zoom Sur' cet instrument stratégique

Le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État/secteur privé (Se-Ccesp), en collaboration avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), a organisé des discussions sur la Bourse des matières premières agricoles (Bmpa) à travers sa tribune d'information et d'échanges, « Zoom Sur ». C'était le mercredi 10 septembre 2025, au Noom Hôtel, Abidjan-Plateau. Les échanges ont eu pour thème : "Bourse des matières premières agricoles-Bmpa : enjeux et défis pour le développement d'un secteur agricole moderne en Côte d'Ivoire".

Cette rencontre avait pour but de permettre aux acteurs de mieux comprendre le fonctionnement technique de la Bmpa, ses missions, ses opportunités ainsi que les conditions de réussite de son déploiement. Les discussions ont également permis de présenter les avantages et les perspectives offerts aux producteurs et à l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, ainsi que les défis à relever pour assurer le succès et la durabilité de cette réforme ambitieuse.

La cérémonie a enregistré notamment la présence de Taky Kouao Ama, conseiller technique représentant Dr Robert Beugré Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie.

Au dire de Philippe Brizoua, directeur du Développement du marché et de la gestion des projets à la Brvm, chargé de la Bmpa, cet instrument se veut un outil stratégique face aux défis de la volatilité des prix, des faibles revenus des producteurs, de l'accès au financement et des difficultés de stockage. Elle vise aussi à fluidifier la circulation des produits, stabiliser les prix et renforcer les revenus des producteurs, tout en créant un environnement attractif pour l'investissement, a-t-il expliqué.

Philippe Brizoua en a profité pour féliciter le Ccesp pour avoir été à l'initiative de la rencontre. « Cet espace offert par le Ccesp est venu à point nommé. Car il a permis de réunir toutes les parties prenantes, afin de faire passer notre message qui est que ce projet, conduit par le privé mais porté par l'État, doit être pleinement approprié par chaque acteur pour en assurer le succès durable », a-t-il indiqué.

Secteurs public et privé engagés ensemble

Pour sa part, N'Guessan Koffi Rodrigue, directeur général du développement rural, représentant le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, il a indiqué que le lancement de la Bmpa constitue un tournant décisif pour l'agriculture et l'économie ivoirienne. « Pour cette phase pilote, les spéculations retenues sont la noix brute de cajou, la noix fraîche de cola et le maïs, produits pour lesquels la Côte d'Ivoire occupe un rang de premier plan sur les marchés au niveau mondial, régional et local », a-t-il précisé.

Quant à Soumahoro Deli, conseiller technique représentant le ministre des Finances et du Budget, il a souligné que la Bmpa est un instrument de souveraineté alimentaire, de justice commerciale et de transformation structurelle de l'économie agricole, inédit dans l'espace Uemoa (Union économique et monétaire ouest-africaine) et en Afrique francophone.

À l'occasion, Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du Ccesp, a salué la qualité de la collaboration avec la Brvm, les organisations interprofessionnelles. Ce, tout en remerciant les différents ministères pour leur caution institutionnelle. Elle a rappelé que « la Bourse des matières premières agricoles constitue une réforme clé, traduisant l'ambition du gouvernement de transformer structurellement l'économie ivoirienne ». Mariam Fadiga Fofana a également relevé la disponibilité du secrétariat exécutif Ccesp à se joindre aux efforts à toutes les étapes de sa mise en oeuvre.

Pour Ismaël Fanny, directeur des Commissions et du Plaidoyer à la Cgeci, représentant Ahmed Cissé, patron des patrons, cette initiative rejoint les priorités stratégiques de l'institution en matière d'industrialisation et de transformation des matières premières agricoles.

Pour rappel, le lancement officiel des opérations de la Bmpa a eu lieu le 28 mai 2025. Avec cette bourse, la Côte d'Ivoire ambitionne faire de son agriculture un secteur moderne, structuré et compétitif, au service du développement national et de la lutte contre la pauvreté rurale.

Cette initiative, inédite dans l'UEMOA et en Afrique francophone, est portée par les autorités ivoiriennes en partenariat avec la Brvm. Elle vise à moderniser et à structurer durablement la commercialisation des produits agricoles, dans un pays où l'agriculture représente environ 26 % du PIB et emploie près de 60 % de la population active.