Cote d'Ivoire: San Pedro / Sécurité routière - La direction régionale des transports en campagne pour une rentrée scolaire sans accident

À la faveur de la rentrée scolaire, la direction régionale des transports de San Pedro redouble d'efforts dans la sensibilisation des usagers de la route à la prudence. D'où le thème « Tous engagés pour une rentrée scolaire sans accident », autour duquel le directeur régional des Transports, Akambi Abibulai, a invité conducteurs et usagers à faire preuve de responsabilité.

« La vie est le bien le plus précieux. Préservons-la en respectant le code de la route », a-t-il déclaré lors du lancement de la 32e semaine nationale de sécurité routière, tenue du 3 au 10 septembre, à la plateforme des gares routières de San Pedro.

Un cadre de sensibilisation inédit qui, pour la première fois, a permis un dialogue direct entre le directeur régional et les usagers de la route. L'initiative vise à renforcer la sensibilisation sur les comportements à risque.

« Nous observons des résultats encourageants depuis deux ans, mais il faut innover sans cesse pour faire passer le message », a indiqué M. Akambi. Ces échanges, selon lui, découlent de la nécessité d'agir face à des drames évitables, comme celui survenu récemment, où un motocycliste a perdu la vie en tentant de fuir un contrôle routier.

Le directeur régional a également dénoncé les comportements inciviques de certains conducteurs de tricycles. Il a, par ailleurs, fait savoir que des campagnes de proximité sont également menées pour les sensibiliser. Pour lui, l'immatriculation systématique de ces engins serait la bienvenue, afin de mieux encadrer le secteur.

Le commissaire Cissé Adama, de l'arrondissement de Bardot a, pour sa part, révélé qu'en août, 55 accidents de la circulation ont été recensés dans la ville balnéaire. Des chiffres inquiétants, dont les causes sont principalement liées à des erreurs humaines : excès de vitesse, non-respect du feu tricolore, dépassements dangereux, changements de direction non signalés, ou encore, mauvaise maîtrise des véhicules.

Dans le même élan, Sékou Koné, vice-président régional du Haut Conseil du Patronat des entreprises de transport Routier (Hcpetr) de Cote d'Ivoire, a exhorté conducteurs de voitures et de motos à ne pas prendre le volant sous l'effet de l'alcool ou de drogues. Un comportement qui met gravement en péril la sécurité des piétons, notamment celle des élèves.