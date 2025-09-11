Cote d'Ivoire: Guintéguéla - Le Centre de santé urbain reçoit plusieurs équipements

Des lits, des tensiomètres, des glucomètres, des paires de gants, des gels hydroalcooliques, une bascule (pèse-bébé), un groupe électrogène d'une capacité de 15 KV. Telle est la composition du don fait par la Génération « Différence » au Centre de santé urbain (Csu) de Guintéguéla. Ce don a été accompagné de fauteuils roulants, de béquilles et des cannes destinés aux personnes vivant en situation de handicap par le maire de la localité, Dosso Namory.

L'ensemble des donations, a été réceptionné le mercredi 10 septembre 2025 à la place publique de ladite localité en présence des autorités administrative, municipale, religieuse et traditionnelle. Cet acte marque le couronnement d'une série d'activités ludique, sociale, culturelle, sportive et écocitoyenne (Planting d'un hectare de tek au sein du Collège moderne), initiée par la promotion depuis le 1er septembre 2025.

Saluant ces dons, le sous-préfet, N'Failissou Serge Kouassi, a exprimé ses félicitations et sa fierté aux donateurs. Car soutient-il, la Génération « Différence fait effectivement différemment les choses ». En effet, l'administrateur, a fait savoir que contrairement aux éditions précédentes où la célébration du Mahouloud ne se limitait qu'aux activités religieuses et de réjouissance populaire par la plupart du temps, la Génération Différence, s'est démarquée à travers des actes concrets pour le bien-être de tous. « Je suis fier de vous et heureux de savoir que j'ai été entendu. Vous léguez à la postériorité des traces indélébiles dont vous pourrez vous prévaloir dans l'avenir », a-t-il affirmé. Poursuivant, il a aussi indiqué que l'ensemble des dons amélioreront, sans nul doute, les performances du Csu de Guintéguéla et le confort de ses usagers. Ce, sans oublier d'inviter les bénéficiaires, à prendre soin et à faire un bon usage des équipements reçus.

Par la suite, le chef de la circonscription administrative de Guintéguéla, a procédé en compagnie du Maire, à la coupure symbolique du ruban au sein du Csu marquant la mise sous tension du groupe électrogène.