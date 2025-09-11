Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Pdci-Rda rejette la décision du Conseil constitutionnel

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) a rejeté le jeudi 11 septembre 2025, la décision du Conseil constitutionnel invalidant la candidature de Cheick Tidjane Thiam à l'élection présidentielle d'octobre prochain. « Le Pdci-Rda, parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, rejette fermement cette décision injuste et arbitraire, et refuse de se soumettre à cette dérive autoritaire », a déclaré le ministre Yapo Calice, vice-président du Pdci-Rda, lors d'une conférence de presse au siège du parti, à Abidjan-Cocody.

Selon lui, la haute juridiction a statué « sur une base illégale et caduque », fermant les yeux sur les irrégularités commises par la Commission électorale indépendante (Cei). « Le Conseil constitutionnel s'est rendu complice du viol de la loi par la Cei. Cette institution prive ainsi des milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, qui ne seront pas inscrits sur la liste électorale en 2025, de l'opportunité d'exercer un droit élémentaire reconnu à tout citoyen : le droit de voter et d'être élu », a-t-il dénoncé.

Yapo Calice a également rappelé que le Conseil constitutionnel avait ignoré la décision du Comité des droits de l'homme des Nations unies du 25 juillet 2025. Ce dernier avait demandé à l'État ivoirien de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir à Cheick Tidjane Thiam l'exercice de ses droits civils et politiques, en vertu de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Pour le vice-président du Pdci-Rda, l'exclusion de Tidjane Thiam de la compétition « répond purement et simplement à la volonté du pouvoir Rhdp qui, animé par la peur d'affronter un adversaire sérieux et crédible, a décidé d'user de manipulations judiciaires, de menaces et d'intimidations contre les cadres de l'opposition pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir ». Il a par ailleurs dénoncé l'exclusion d'autres candidats de l'opposition, notamment Laurent Gbagbo (Ppa-CI), Pascal Affi N'Guessan (Fpi), Antoine Assalé Tiémoko (Adci) et Vincent Toh Bi Irié.

Réaffirmant son soutien à son président, la direction du parti a tenu à préciser : « Le Pdci-Rda apporte son soutien indéfectible, ferme et sans réserve à son président, Cheick Tidjane Thiam, son seul choix à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous resterons debout, unis et déterminés à ses côtés pour défendre la démocratie, la justice et l'avenir de notre pays ».

Le parti septuagénaire a également lancé un appel à la mobilisation citoyenne : « Le Pdci-Rda et son président appellent le peuple de Côte d'Ivoire, dans toutes ses diversités, avec foi, courage et loyauté, à lutter pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Nous appelons aussi les forces vives de la nation et la communauté internationale à mesurer le danger qui menace la paix et la cohésion nationale ».

Le vice-président Yapo Calice était entouré de plusieurs cadres du parti, entre autres, Noël Akossi Benjo, Philippe Ezaley et Cocauthrey Alain, directeur de cabinet du président Tidjane Thiam et ex-ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel a publié le 8 septembre 2025, à Abidjan, la liste officielle et définitive des candidats à la présidentielle d'octobre 2025.