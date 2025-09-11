Togo: Un musée qui bouscule les codes

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Dans le paysage de l'art contemporain africain et particulièrement togolais, le Musée d'Art Contemporain Kijain à Lomé s'impose comme une institution singulière.

Plus qu'un simple lieu d'exposition, il se présente comme une œuvre d'art en soi, une véritable installation in situ qui repousse les limites de la muséographie classique, rapporte La Nouvelle Tribune dans son édition de jeudi.

Visiter le musée Kijain, c'est entrer dans une performance immersive où le visiteur n'est pas seulement spectateur, mais aussi acteur de l'expérience artistique. Les espaces, les installations et les oeuvres dialoguent entre eux pour créer un parcours où les frontières entre art, architecture et scénographie s'estompent.

Chaque salle devient une scène, chaque interaction un fragment de création partagée, donnant à voir et à ressentir une œuvre totale qui transforme le rapport du public à l'art.

Le musée incarne ainsi une nouvelle approche de l'art contemporain au Togo, où l'espace muséal n'est plus un simple réceptacle d'oeuvres, mais une composante vivante de l'expérience artistique.

