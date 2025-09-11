Togo: Transition en douceur du primaire au collège

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

À compter de la prochaine rentrée, une nouvelle organisation pédagogique entrera en vigueur dans les classes de cours moyen 1e et 2e année (CM1 et CM2).

Désormais, les élèves ne seront plus encadrés par un seul enseignant polyvalent, mais par deux maîtres spécialisés, l'un en lettres et l'autre en sciences.

Cette décision, annoncée par le ministre des Enseignements primaire et secondaire, Komla Dodzi Kokoroko, s'inscrit dans une logique de « transition progressive » entre le primaire et le collège. L'objectif est de réduire le fort taux de redoublement constaté en classe de 6e, souvent lié au choc pédagogique et organisationnel que vivent les élèves lors de ce passage.

« Le changement de cadre, de rythme et d'exigences entraîne souvent une désorientation et une baisse de performance », a indiqué le ministre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La réforme prévoit une réorganisation interne des écoles primaires, avec une spécialisation des enseignants en deux blocs disciplinaires. L'idée est d'initier les élèves dès le CM1 et le CM2 au fonctionnement du collège, où plusieurs enseignants interviennent par matière.

Cette approche vise à assurer une meilleure préparation psychologique, méthodologique et pédagogique pour les élèves qui rejoindront la 6e.

Le principe du maître unique reste cependant inchangé pour les classes préparatoires (CP1 et CP2) et les cours élémentaires (CE1 et CE2).

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.