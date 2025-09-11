Togo: Cap sur un système de santé plus performant

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Un nouveau plan triennal d'investissement public pour la santé et l'accès aux soins, couvrant la période 2026-2028 est en préparation.

Sa conception a débuté jeudi.

Il servira de cadre d'orientation pour une gouvernance plus efficace du secteur au cours des trois prochaines années.

Il vise à mieux planifier les investissements en tenant compte des priorités fixées par la feuille de route gouvernementale et des défis qui persistent dans l'offre de soins.

Parmi les principaux enjeux identifiés figurent :

l'amélioration de la prise en charge des patients dans les hôpitaux ;

l'accessibilité géographique aux services de santé sur tout le territoire ;

l'équipement des centres de santé ;

et le renforcement des ressources humaines dans le secteur.

Ces dernières années, l'État a déjà multiplié les efforts en faveur de la santé : recrutement de personnel médical, lancement de l'Assurance Maladie Universelle (AMU), construction et rénovation d'infrastructures sanitaires.

