Afrique: Clôture de l'IATF 2025 - Le continent s'unit autour du commerce et de l'intégration

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025) s'est achevée, le mercredi 10 septembre 2025, à Alger dans une ambiance de satisfaction et d'optimisme.

Dans son discours de clôture, le président du Conseil consultatif de l'IATF, l'ancien chef de l'État nigérian, Olusegun Obasanjo, a dressé un bilan "au-delà des attentes" et exhorté les acteurs à maintenir la dynamique d'intégration économique impulsée par la rencontre.

Pendant une semaine, plus de 1 600 exposants, délégations officielles, acheteurs, investisseurs et experts venus de tout le continent ont échangé dans les halls d'exposition et lors des panels thématiques. Selon Obasanjo, l'IATF 2025 a "dépassé les objectifs fixés" et démontré la vitalité du commerce intra-africain.

« Nous avons vu des accords conclus, des partenariats consolidés et les germes de la prospérité future semés », a-t-il déclaré, soulignant la créativité, la diversité culturelle et l'ingéniosité qui caractérisent les peuples africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au nom du Conseil consultatif, l'ancien président nigérian a adressé ses vifs remerciements au président Abdelmadjid Tebboune et au gouvernement algérien pour "leur professionnalisme, leur hospitalité et leur engagement sans faille" dans l'organisation de l'événement. Il a également salué le peuple algérien qui "s'est mobilisé par milliers pour rencontrer, dialoguer et faire des affaires avec leurs frères et soeurs africains".

Obasanjo a rendu hommage aux coorganisateurs - Afreximbank, le Secrétariat de la ZLECAf et la Commission de l'Union africaine - ainsi qu'aux sponsors, exposants, visiteurs, modérateurs et comités techniques, dont la contribution a été jugée déterminante.

Pour l'ancien président nigérian, cette foire n'a pas été "qu'un salon commercial", mais surtout un "témoignage vivant de la vision partagée pour une Afrique intégrée et prospère". Il a exhorté les participants à "porter plus loin l'élan d'Alger", à exploiter les opportunités créées et à renforcer la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

« Nous avons démontré la puissance de l'Afrique quand elle agit en unisson pour un objectif commun. Puissions-nous continuer ainsi », a conclu Chief Obasanjo, dans une salve d'applaudissements marquant la fin d'un rendez-vous déjà historique.