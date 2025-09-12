Afrique: IATF 2025 à Alger - Une édition historique qui pulvérise tous les records

La 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, s'est imposée comme une édition historique, dépassant toutes les prévisions et battant des records sans précédent, selon les échos unanimes de la presse africaine et internationale.

Avec 48,3 milliards de dollars de contrats conclus, soit 4 milliards de plus que l'objectif initial, l'événement a confirmé son rôle stratégique dans l'accélération de l'intégration économique africaine. Les chiffres éclipsent largement ceux des éditions précédentes : 43 milliards de dollars au Caire en 2023 et 42 milliards à Durban en 2021.

L'IATF 2025 a enregistré une participation record avec 2 148 exposants, au-delà des 2 000 prévus, 112 476 visiteurs, contre 35 000 attendus, 14 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que plusieurs ministres et représentants d'organisations régionales.

La diversité et l'ampleur des délégations présentes ont renforcé le caractère continental et inclusif de cette foire, véritable vitrine du commerce africain.

La presse nigériane - pays hôte de la prochaine édition en 2027 s'est particulièrement illustrée. This Day Live a qualifié l'événement de "sommet commercial dépassant les objectifs des organisateurs", tandis que Business Day estime qu'Alger "place la barre très haut pour IATF 2027".

De son côté, le quotidien tanzanien Daily News a salué "l'édition la plus ambitieuse à ce jour", tandis que le média sud-africain IOL a titré : "L'IATF 2025 dépasse les attentes avec des accords record de 48,3 milliards de dollars".

En Afrique du Nord, Tunisie Numérique a résumé le succès en ces termes : "Près de 50 milliards de dollars de deals à Alger : une édition historique pour l'IATF". Quant au magazine égyptien Aleqaria, il a insisté sur "le rôle affirmé de l'Algérie comme acteur économique actif du continent".

Pour l'ancien président d'Afreximbank et vice-président du Conseil consultatif de l'IATF, Jean-Louis Ekra, Alger a démontré que l'IATF est "un outil solide et puissant pour le développement du commerce africain".

Même son de cloche du côté du président du Conseil consultatif, Olusegun Obasanjo, qui a salué "l'organisation rigoureuse, l'esprit d'équipe et l'hospitalité algérienne" comme clés de ce succès.

Au-delà des chiffres, de nombreux médias ont relevé que l'Algérie sort de cette édition renforcée dans son rôle de moteur industriel et énergétique du continent, avec une ambition claire : substituer progressivement les importations extra-africaines par des produits Made in Africa.