Afrique: Record d'invincibilité - Le Sénégal, leader mondial avec 24 matchs sans défaite

Dakar — Le Sénégal, avec 24 matchs sans défaite, détient actuellement la plus longue série d'invincibilité du football mondial, devançant l'Afrique du Sud (23 matchs) et l'Espagne (22 matchs).

La dernière défaite de l'équipe nationale de football du Sénégal remonte au 12 septembre 2023 à Dakar. Les Lions s'étaient inclinés, 0-1, devant les Fennecs d'Algérie, en match amical. Un revers contre l'adversaire qui les avait déjà battus en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 en Egypte (1-0).

L'Algérie est d'ailleurs la nation qui a le plus gagné contre le Sénégal, ces dix dernières années, avec cinq victoires à son compte. Le Sénégal ne se consolant que d'un match nul (2-2), lors de la troisième journée du groupe B de la CAN 2017 au Gabon.

Depuis deux ans exactement, le Sénégal détient cette grosse performance d'invincibilité.

Les Champions d'Afrique de 2022 ont su maintenir cette invincibilité, lors de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le Sénégal a brillé en phase de groupes face au Cameroun, la Guinée et la Gambie, réalisant un carton plein, avec trois victoires.

Cependant, ils ont été éliminés en huitièmes de finale, aux tirs au but (4-5), par les Éléphants de la Côte d'Ivoire, champions de cette édition à domicile.

Face à des adversaires de prestige comme l'Irlande et l'Angleterre au mois de juin 2025, en matchs amicaux, les Lions du Sénégal ont maintenu leur solidité.

Ils ont fait match nul contre les Boys in Green (1-1) et se sont imposés devant le Three Lions (3-1), devenant, par la même occasion, la première sélection africaine à battre les Anglais, quatrième nation au classement mondial de la FIFA.

Dans le cadre des éliminatoires africains pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal affiche un parcours solide avec cinq victoires et trois matchs nuls en huit journées. Lors de leur dernier match, mardi, les Lions ont dominé la République démocratique du Congo (3-2) à Kinshasa.

Le Sénégal, en tête du groupe B avec 18 points, devant la RDC (16 points), a son destin en main. Les hommes de Pape Bouna Thiaw peuvent valider une quatrième participation à la Coupe du monde, une troisième consécutive, dès la prochaine journée prévue en octobre.

Avec cette série de 24 matchs sans défaite, le Sénégal est l'équipe la plus invincible du moment du football mondial.

Le record absolu de matchs consécutifs sans défaite est détenu par l'Italie, avec 37 rencontres sans revers.