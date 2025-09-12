Congo-Kinshasa: Le pays et le FMI pour un budget 2026 orienté vers l'investissement

Le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international (FMI) se sont accordés sur l'orientation du budget 2026 vers l'investissement.

Cette décision a été prise le mardi 9 septembre, lors de la deuxième réunion de la Troïka politique avec la mission Staff Visit du FMI, conduite par Calixte Ahokpossi.

Les deux parties ont salué l'exécution budgétaire jugée encourageante et ont convenu de la nécessité d'ajustements ciblés. Parmi les priorités figurent l'opérationnalisation de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, ainsi que l'effectivité de l'ordonnancement des décaissements dans les ministères pilotes : Santé, Développement rural, Infrastructures et Éducation.

Placée sous l'impulsion du Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et coordonnée par la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, cette séance de restitution s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la deuxième revue du programme FEC (Facilité élargie de crédit) et FRD (Facilité de résilience et de durabilité), prévue en octobre 2025.

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a souligné l'importance de renforcer la capacité de l'État à investir dans les secteurs prioritaires, afin de créer un environnement propice à l'implication du secteur privé dans la croissance économique. Il a réaffirmé la volonté du Président de la République de poursuivre les réformes structurelles, conformément au mémorandum d'entente conclu avec le FMI, pour que ce partenariat bénéficie directement à la population congolaise.

L'argentier national s'est dit satisfait de cette visite, qui a permis au Gouvernement de constater que de nombreux repères ont été atteints, tout en intégrant les recommandations formulées par l'équipe du FMI.

Il ressort de cette mission que les efforts entrepris par la RDC s'inscrivent dans une trajectoire encourageante, marquée par la continuité des réformes, une discipline budgétaire renforcée, une gestion rigoureuse des charges publiques, ainsi qu'une volonté manifeste de renforcer la gouvernance et d'optimiser la mobilisation des recettes internes.

Doudou Fwamba a également salué la visite des experts du FMI, qui a permis de mesurer les progrès accomplis et d'identifier les ajustements nécessaires pour consolider les acquis, notamment en matière de recettes et de rationalisation des dépenses publiques.

L'Exécutif national et l'institution de Bretton Woods ont également abordé le suivi du dossier SICOMINES, sur lequel le FMI insiste pour que les engagements conclus avec la partie chinoise soient pleinement mis en oeuvre.

Cette rencontre a réuni le vice-ministre du Budget, le représentant résident du FMI en RDC, René Tapsoba, le Premier vice-gouverneur de la BCC, ainsi que des délégués de la Présidence, de la Primature et des experts des institutions concernées (Budget, Finances, BCC).