Afrique de l'Ouest: Colloque de Dakar - La société civile ouest-africaine s'engage pour la démocratie

Réunis les 9 et 10 septembre dans la capitale sénégalaise, des représentants de la société civile venus de toute l'Afrique de l'Ouest, rejoints par le Réseau des observateurs électoraux francophones (ROEF), ont signé une déclaration forte à l'issue du colloque sous-régional sur le dialogue politique et les processus démocratiques. Objectif : réaffirmer la contribution essentielle de la société civile à la consolidation démocratique dans une région secouée par les crises politiques et sécuritaires.

Sous la présidence de Madame Aminata Touré, ancienne Première ministre et haute représentante du chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye, les participants ont mis en lumière le rôle fondamental des sociétés civiles comme vigiles démocratiques, médiateurs sociaux et garants du respect des libertés fondamentales.

Face à la montée des coups d'État militaires, à l'affaiblissement de l'État de droit, à la frustration de la jeunesse, ou encore à l'inefficacité des grandes organisations régionales comme la CEDEAO dans les processus de transition, les signataires de la Déclaration de Dakar ont appelé à une refondation des pratiques démocratiques, fondée sur un dialogue politique permanent, inclusif et multiacteurs.

Parmi les recommandations phares adressées aux États figurent :

La création de mécanismes d'observation démocratique permanents, au-delà des périodes électorales ;

La valorisation du rôle du juge constitutionnel pour garantir l'indépendance des institutions ;

L'institutionnalisation du dialogue économique et social, pour lier démocratie politique et justice sociale ;

L'intégration de la jeunesse par l'éducation civique et des politiques d'insertion socio-économique.

Les partis politiques sont également interpellés. Les signataires attendent d'eux une rupture avec les discours de haine, un renforcement de la formation citoyenne des militants et une offre politique favorisant l'unité communautaire et la séparation des pouvoirs.

Les organisations de la société civile, quant à elles, s'engagent à poursuivre leurs efforts en matière de sensibilisation, de médiation et d'innovation démocratique, notamment à travers la capitalisation des bonnes pratiques en gouvernance électorale.

Portée par des acteurs venus de 13 pays africains et des dizaines d'experts, cette déclaration se veut un cadre d'action pour rétablir un ordre constitutionnel durable et préserver la paix dans une région en quête de stabilité. Le message est clair : la société civile ne peut plus être un simple spectateur, elle doit être un acteur central de la démocratie en Afrique de l'Ouest.