Afrique: L'Algérie rejoint officiellement l'Alliance africaine de l'hydrogène vert

ALGER — L'Algérie a officiellement rejoint, jeudi, l'Alliance africaine de l'hydrogène vert (AGHA), à l'occasion des travaux du Sommet africain mondial sur l'hydrogène, tenu à Windhoek en Namibie, du 9 au 11 septembre 2025, indique un communiqué du ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables.

L'adhésion de l'Algérie à cette alliance africaine s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement de l'hydrogène, notamment dans le volet relatif au renforcement du partenariat et de la coopération internationale dans ce domaine, précise la même source.

Cette intégration représente également "un message fort d'unité et d'ambition continentale en faveur du développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert à travers tout le continent", ainsi qu'une "étape importante" dans le cadre de la stratégie algérienne de transition énergétique et de diversification de l'économie nationale.

L'Algérie ambitionne en effet de tirer parti de ses énormes potentialités en matière d'énergies renouvelables pour devenir "un acteur majeur" sur le marché mondial de l'hydrogène vert.

Il s'agit également de permettre à l'Algérie de renforcer son rôle dans la coopération interafricaine autour de l'hydrogène vert, d'échanger les expériences, expertises et technologies de pointe avec les Etats membres, de participer à des programmes de formation et de développement des capacités, mais aussi d'accéder à des opportunités de financement et d'investissement dans des projets d'hydrogène vert à l'échelle continentale.

S'exprimant lors des travaux du Sommet, l'ambassadeur d'Algérie en Namibie, Abdelkrim Diaf, a passé en revue la stratégie nationale de développement de l'hydrogène en Algérie, ainsi que les projets et activités en cours dans ce domaine, tout en soulignant l'engagement de l'Algérie à développer le secteur des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert.

Lancée en mai 2022, l'AGHA, présidée par le ministre sud-africain de l'Electricité et de l'Energie, Kgosientsho Ramokgopa, vise à créer une plateforme dirigée par les gouvernements africains, réunissant les pays du continent engagés dans l'accélération des projets dans le domaine de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène vert à grande échelle, de renforcer la coordination, la concertation et la coopération régionales, et de consolider le rôle de l'Afrique en tant que leader mondial de l'économie de l'hydrogène vert.

L'Alliance s'est fixée six principaux objectifs stratégiques: démontrer le leadership continental et mettre en avant les ambitions industrielles vertes, soutenir les cadres juridiques et réglementaires, et accompagner les gouvernements dans l'élaboration des lois permettant de tirer profit de l'hydrogène vert.

Elle vise à accélérer et à optimiser le développement des marchés, à créer des modèles de financement verts pour les économies locales, à promouvoir le développement technologique et le partage d'expertises techniques afin de construire des chaînes d'approvisionnement locales performantes, ainsi qu'à établir des partenariats stratégiques pour renforcer le soutien technique et faciliter l'accès aux financements auprès des partenaires internationaux.