Afrique: Afreximbank prête à soutenir les projets d'intégration africaine pilotés par l'Algérie

ALGER — Le président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), M. Benedict Oramah, a affirmé, jeudi à Alger, que son institution était prête à soutenir les projets énergétiques lancés par l'Algérie dans le cadre de ses efforts en faveur de l'intégration économique africaine, notamment le projet du gazoduc transsaharien (TSGP) et les projets d'interconnexion électrique régionale.

M. Oramah a fait cette déclaration lors de l'audience que lui a accordée, ainsi qu'à la délégation l'accompagnant, le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab, pour examiner les possibilités de coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

A l'entame de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, M. Noureddine Yassaâ, et de cadres du ministère, le président d'Afreximbank a adressé ses remerciements à l'Algérie et au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "la bonne organisation et la réussite de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF)", soulignant que "l'organisation, par l'Algérie, de cet événement, reflète son rôle central dans la promotion de la croissance économique en Afrique et l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération et de partenariat dans divers domaines".

La rencontre a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les entreprises du secteur et Afreximbank, notamment dans les domaines prioritaires, tels que le soutien au commerce intra-africain, l'accompagnement et le financement des projets énergétiques, la commercialisation des produits africains (hydrocarbures, engrais et produits miniers comme le phosphate) et le soutien aux projets d'intégration régionale.

Il a également été question de la coopération avec le groupe Sonatrach et des projets de développement de l'industrie énergétique et minière en Afrique, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le ministre d'Etat a présenté un exposé exhaustif sur les différents programmes de développement supervisés par le secteur, notamment dans les domaines du développement, de l'exploitation et de la transformation des hydrocarbures, du transport et de la distribution de l'électricité, de la valorisation des ressources minérales, du développement des projets miniers et des énergies renouvelables.

Les projets de dessalement de l'eau de mer et d'interconnexion électrique régionale entre l'Algérie et d'autres pays africains ont également été évoqués.

Dans ce contexte, M. Arkab a mis en avant l'importance de renforcer la coopération intra-africaine en matière d'énergie durable, de développement des capacités de production et d'interconnexion électrique, réaffirmant l'engagement de l'Algérie à soutenir le processus d'intégration africaine et à participer activement aux initiatives communes de développement, telles que les projets d'interconnexion électrique et le projet du gazoduc transsaharien, au vu de leurs bienfaits économiques pour les pays traversés et les pays limitrophes.

A cette occasion, M. Oramah a salué le rôle majeur de l'Algérie en faveur de l'intégration africaine, soulignant l'importance de la commercialisation et de la transformation des produits africains localement, afin de créer une valeur ajoutée au sein du continent.

Affirmant qu'Afreximbank était prête à soutenir les projets de développement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des industries de transformation, M. Oramah a mis en avant l'importance stratégique du TSGP dans la sécurisation de l'approvisionnement et dans le renforcement du développement dans la région.