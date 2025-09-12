Madagascar: Les services du FMI achèvent leur visite au pays

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays.

Les avis exprimés dans la présente déclaration sont ceux des services du FMI et ne correspondent pas nécessairement à ceux du conseil d'administration du FMI. La mission en question ne fera pas l'objet de délibérations au sein du conseil d'administration.

Washington, DC: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par M. Constant Lonkeng s'est rendue à Antananarivo du 4 au 10 septembre 2025 pour évaluer les développements économiques récents et les perspectives, faire le point sur l'exécution du budget 2025, discuter des contours de la loi de finance de 2026 (ainsi que les orientations de politique publique y afférentes), faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre des engagements au titre des programmes du pays appuyés par le FMI. Le Conseil d'administration du FMI a approuvé en juin 2024 un accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) pour Madagascar (voir CP 24/232). Les deuxièmes revues de la FEC et de la FRD ont été achevés en juillet 2025 (voir CP 25/239).

À la fin de la visite, M. Lonkeng a fait la déclaration suivante :

« Les perspectives macroéconomiques de Madagascar sont entachées par de chocs majeurs cette année. Les difficultés techniques récentes dans le secteur minier sont venues s'ajouter aux chocs externes. L'inflation est sur une tendance baissière mais demeure élevée -- l'inflation globale s'est établie à 7,9 % en glissement annuel au mois de juillet. Madagascar a récemment accueilli le sommet de la Commission de l'océan Indien (COI) et celui de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), avec certaines retombées pour l'économie.

« Les dépenses publiques exécutées sur base engagement de Madagascar ont excédé la collecte des recettes fiscales au cours du premier semestre de l'année ; les autorités activent des plans de contingence pour rester en ligne avec le budget dans les mois à venir. Elles ont également engagé les travaux sur la loi de finance de 2026, la mobilisation des recettes fiscales domestiques demeurant au coeur de leur stratégie budgétaire, compte tenu des besoins de développement immenses du pays.

« Sur le plan structurel, les autorités ont publié un décret opérationnalisant le cadre institutionnel de la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2025-2030 et examinent présentement les recommandations de l'évaluation diagnostique de la gouvernance du FMI. Elles ont poursuivi la mise en oeuvre mensuelle du mécanisme automatique de fixation des prix à la pompe des carburants et finalisent présentement une stratégie nationale de financement climatique.

« Une évaluation formelle de la performance et des perspectives de Madagascar aura lieu dans le cadre des prochaines troisièmes revues de la FEC et de la FRD. L'équipe sera de retour à Antananarivo plus tard cette année dans ce contexte.

« La mission a rencontré son Excellence le Président Andry Rajoelina, le Premier ministre Christian Ntsay, le Ministre de la Justice Benjamin Rakotomandimby, la Ministre de l'Économie et des Finances Rindra Rabarinirinarison, le Gouverneur de la Banque centrale Aivo Andrianarivelo, ainsi que d'autres hauts responsables gouvernementaux. L'équipe a également rencontré des banques commerciales et d'autres représentants du secteur privé, y compris de l'industrie textile, ainsi que des partenaires de développement.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités et les différentes parties prenantes pour leur chaleureuse hospitalité et la qualité du dialogue. »