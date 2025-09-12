Afrique de l'Est: Les Chagossiens soulagés après l'adoption de la loi sur la rétrocession au Royaume-Uni

Le brûlant dossier des Chagos a franchi une étape décisive cette semaine. La Chambre des communes britannique a adopté, le 9 septembre 2025, en deuxième lecture le projet de loi sur la rétrocession de l'archipel à Maurice.

Par 330 voix contre 174, le texte voté le 9 septembre par le Parlement britannique, entérine la souveraineté mauricienne, tout en maintenant Diego Garcia sous bail militaire anglo-américain pour 99 ans. Il prévoit aussi un important soutien financier au gouvernement mauricien et à la communauté chagossienne. Les Chagossiens installés à Maurice sentent que leur rêve de retour sur leurs îles natales est enfin à portée de main. Le porte-parole du Groupe réfugiés Chagos, Olivier Bancoult, a dit son soulagement après le vote au Parlement britannique, cette semaine. « Ce vote montre que tout va dans la bonne direction », a-t-il déclaré.

Ce développement survient alors que le Premier ministre mauricien,est en visite d'État en Inde. Navin Ramgoolam espère obtenir l'appui de New Delhi pour organiser un premier voyage des dirigeants mauriciens et des représentants chagossiens vers l'archipel. Un voyage attendu d'ici la fin de l'année, avec comme temps fort une cérémonie de levée du drapeau mauricien.

Une histoire longue et douloureuse

Derrière ce retour de souveraineté mauricienne sur les Chagos, il y a une histoire douloureuse. En 1965, trois ans avant l'indépendance de Maurice, Londres a détaché les Chagos du territoire mauricien. À la demande de Washington, les Britanniques ont ensuite vidé l'archipel de ses habitants pour installer une base militaire sur Diego Garcia, au coeur de l'océan Indien.

Plus de deux mille Chagossiens avaient alors été déracinés, expulsés vers Maurice et les Seychelles. Dispersés depuis un demi-siècle, ils attendent aujourd'hui avec une immense impatience ce retour aux sources.