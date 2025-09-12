Afrique de l'Est: Les Chagossiens soulagés après l'adoption de la loi sur la rétrocession au Royaume-Uni

12 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Abdoollah Earally

Le brûlant dossier des Chagos a franchi une étape décisive cette semaine. La Chambre des communes britannique a adopté, le 9 septembre 2025, en deuxième lecture le projet de loi sur la rétrocession de l'archipel à Maurice.

Par 330 voix contre 174, le texte voté le 9 septembre par le Parlement britannique, entérine la souveraineté mauricienne, tout en maintenant Diego Garcia sous bail militaire anglo-américain pour 99 ans. Il prévoit aussi un important soutien financier au gouvernement mauricien et à la communauté chagossienne. Les Chagossiens installés à Maurice sentent que leur rêve de retour sur leurs îles natales est enfin à portée de main. Le porte-parole du Groupe réfugiés Chagos, Olivier Bancoult, a dit son soulagement après le vote au Parlement britannique, cette semaine. « Ce vote montre que tout va dans la bonne direction », a-t-il déclaré.

Ce développement survient alors que le Premier ministre mauricien,est en visite d'État en Inde. Navin Ramgoolam espère obtenir l'appui de New Delhi pour organiser un premier voyage des dirigeants mauriciens et des représentants chagossiens vers l'archipel. Un voyage attendu d'ici la fin de l'année, avec comme temps fort une cérémonie de levée du drapeau mauricien.

Une histoire longue et douloureuse

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Derrière ce retour de souveraineté mauricienne sur les Chagos, il y a une histoire douloureuse. En 1965, trois ans avant l'indépendance de Maurice, Londres a détaché les Chagos du territoire mauricien. À la demande de Washington, les Britanniques ont ensuite vidé l'archipel de ses habitants pour installer une base militaire sur Diego Garcia, au coeur de l'océan Indien.

Plus de deux mille Chagossiens avaient alors été déracinés, expulsés vers Maurice et les Seychelles. Dispersés depuis un demi-siècle, ils attendent aujourd'hui avec une immense impatience ce retour aux sources.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.