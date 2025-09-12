Ghana: John Mahama prêt à accueillir les expulsés ouest-africains des États-Unis

Le président ghanéen John Mahama a révélé ce mercredi 10 septembre que son pays va accueillir les ouest-africains expulsés des États-Unis. « Quatorze personnes » sont déjà arrivées.

Après l’Eswatini, le Soudan du Sud et le Rwanda il y a quelques mois, c’est au tour du Ghana. En effet, le territoire ghanéen sera une terre d’accueil pour plusieurs ressortissants originaires d’Afrique de l’Ouest, récemment expulsés du sol américain suite aux nouvelles réformes du président Donald Trump.

Cette annonce a été faite mercredi 10 septembre 2025, par le président John Mahama lors d’une allocution face à la presse locale et internationale. Le président de la République a par ailleurs affirmé qu’il s’agit d’une demande de Washington qu’il acceptait sous forme d’accord.

« Nous avons été approchés par les États-Unis pour recevoir des ressortissants de pays tiers qui sont en voie d’expulsion des États-Unis. Nous avons conclu avec eux que seuls les ressortissants d’Afrique de l’Ouest seront acceptés, étant donné que tous nos camarades ouest-africains n’ont pas besoin de visa pour venir dans notre pays. Même s’ils décidaient de venir de leur propre chef à Accra depuis les États-Unis, ils n’auraient pas besoin de visa de toute façon. Donc, s’ils nous envoient des voisins ouest-africains, nous sommes d’accord », a-t-il fait savoir aux journalistes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D’après France 24, « l'accord conclu entre le Ghana et les États-Unis intervient alors que Washington a augmenté les droits de douane sur les produits ghanéens et restreint le nombre de visas ». Cet accord pourrait être un bon moyen pour que les deux pays trouvent de meilleures relations diplomatiques que le président John Mahama considère comme étant « tendues » jusqu’ici.

Poursuivant son propos, John Mahama a tenu à préciser : « Je pense que cet accord est entré en vigueur. Un premier groupe de quatorze personnes est arrivé. Plusieurs d’entre eux sont des frères nigérians, ils ont décidé de rentrer chez eux. Un autre était gambien. Nous avons donc contacté son ambassade pour qu’ils puissent faciliter son retour en Gambie ».

Dans les prochaines semaines, plusieurs autres groupes poseront leurs valises au Ghana.