Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, le jeudi 11 septembre 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le Conseil a examiné plusieurs dossiers, adopté des rapports et pris d'importantes décisions pour la bonne marche de la Nation.

Pour le compte du ministère de la Sécurité, le Conseil a adopté un rapport additif à la loi des finances rectificative pour l'exécution du budget exercice 2025 relatif à l'institution de la gratuité des visas au profit des ressortissants des pays africains. Selon le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, avec ce rapport et conformément à la vision panafricaniste du chef de l'Etat, le Burkina Faso réaffirme sa volonté de raffermir les liens historiques de fraternité entre les peuples africains.

« Désormais tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s'acquitter des frais de visa », dit le ministre qui précise que la gratuité ne signifie pas exemption de visa. L'adoption de ce décret vise, d'une part, à renforcer la libre circulation des peuples africains et de leurs biens sur le territoire burkinabè et d'autre part, l'intégration africaine, selon le ministre Sana.

Les jours fériés pourraient engendrer un manque à gagner potentiel de plus de 67,5 milliards F CFA

Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un projet de loi portant institution de jours chômés et payés et de journées de commémoration et de recueillement. Selon le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Protection sociale, Mathias Traoré, le temps annuel de travail dû par l'agent public est de 214 jours (58,63% des 365 jours de l'année) à cause des fêtes légales, des fêtes légales tombant sur un dimanche et des weekends.

Une étude du ministère de l'Economie et des Finances fait ressortir que le temps de travail perdu pourrait coûter plus de 67,5 milliards F CFA au budget annuel de l'Etat au titre de l'année 2025. Le ministre Mathias Traoré soutient que l'adoption de ce projet de loi permet « d'ajuster le temps consacré au travail dans les administrations publiques et privées afin de soutenir les réformes qui concourent à la réalisation » de la vision du chef de l'Etat.

Le deuxième rapport porte révocation d'agents publics pour falsification de diplômes à l'occasion de leur recrutement ou de leur promotion dans la fonction publique. Sur ce point, le ministre Mathias Traoré note que le Conseil a révoqué quatre agents publics. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions, le Conseil a adopté trois décrets portant définition du costume du président et des membres du Conseil constitutionnel lors des audiences, fixation des caractéristiques et des conditions de port du costume d'audience du personnel du corps des greffiers et des magistrats des juridictions supérieures.

Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, la justice travaille à être plus proche de nos réalités socio-culturelles, conformément à la vision du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les costumes du président et des membres du Conseil constitutionnel, des magistrats et des greffiers de juridictions supérieures seront désormais faits à base de cotonnade burkinabè, ce qui va permettre de soutenir l'économie locale.