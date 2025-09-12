Togo: Vers un partenariat renforcé dans plusieurs secteurs clés entre le pays et l'Inde

11 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s'est entretenu jeudi avec l'ambassadeur d'Inde au Togo, Shri Sayed Razi Haider Fahmi.

Au coeur des échanges figuraient le renforcement des relations politiques et l'intensification de la coopération économique, commerciale et en matière de formation entre Lomé et New Delhi.

Ces dernières années, les relations indo-togolaises se sont intensifiées, s'inscrivant dans un cadre de partenariat dynamique et diversifié. La coopération couvre des secteurs clés tels que :

  • la promotion des PME/PMI,
  • l'enseignement supérieur,
  • le renforcement du capital humain,
  • les énergies renouvelables,
  • et la lutte contre le changement climatique.

L'Inde, acteur économique majeur en Afrique, et le Togo, hub logistique et commercial en Afrique de l'Ouest, partagent l'ambition de renforcer leurs synergies.

