Cameroun: L'opposition partagée sur la désignation d'un candidat consensuel à la présidentielle

Au Cameroun, à l'approche de la présidentielle du 12 octobre, l'opposition est partagée sur le mode de désignation d'un candidat consensuel face à celui du pouvoir. Alors qu'un groupe de facilitateurs dénommé « le groupe de Douala » a donné rendez-vous le 13 septembre pour le dévoilement de l'identité de ce candidat, des voix dissonantes se font entendre dans les rangs mêmes des candidats et des partis politiques retenus pour cette élection. Elles dénoncent une « manoeuvre opportuniste, des manipulations et une tentative de passage en force ».

Au Cameroun, l'un des partis à s'être ouvertement exprimé sur le sujet, c'est l'UNDP, L'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Dans un communiqué rendu public le 10 septembre dernier, son secrétaire général, Pierre Flambeau Ngayap, a démenti toute implication du parti de Bello Bouba Maïgari à la démarche du groupe de Douala. Lequel a annoncé pour ce samedi 13 septembre la désignation d'un candidat consensuel de l'opposition.

Cette prise de distance n'est pas isolée, d'autres candidats contactés par RFI ont dit être surpris par cette annonce dont ils affirment ne rien savoir. Hilaire Nzipang, dont la candidature au nom du MP, le mouvement progressiste, a été recalée par le Conseil constitutionnel s'est lui interrogé sur la légitimité des porteurs de cette initiative, Anicet Ekane, Djeukam Chameni et Cyril Sam Baka, trois personnalités politiques qui ne sont pas elles-mêmes directement candidates et que personne n'aurait mandaté selon ceux qui contestent leur prise d'initiative.

Une initiative que certains contestent

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ces derniers, le candidat tant recherché ne peut provenir que des discussions directes entre candidats encore en lice. À Foumban, il y a quelques semaines, plusieurs de ces candidats s'étaient retrouvés pour des discussions qui devaient dessiner le profil de ce candidat consensuel, mais depuis lors, la dynamique s'est estompée, a récemment regretté l'avocat Akere Muna, lui-même candidat pour le candidat du parti Univers.

Des discussions et rencontres informelles ont toujours cours, soutiennent malgré tout les candidats qui ne désespèrent pas d'arriver à un point d'accord d'ici début octobre. Pour le groupe de Douala, la présentation publique de son candidat consensuel aura bien lieu ce samedi 13 septembre, au cours d'un meeting, en dépit de l'interdiction de manifestation publique notifiée par les autorités.