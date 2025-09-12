Tchad: Le pays «réorganise» ses missions diplomatiques et ferme plusieurs ambassades

12 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Nadia Ben Mahfoudh

Le Tchad rappelle 29 agents et diplomates du ministère des Affaires étrangères. Le décret, datant du 9 septembre, est tombé quelques jours après l'annonce de la fermeture de plusieurs ambassades du Tchad, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Israël, ainsi que la clôture du consulat général d'Istanbul. Un mouvement dans la gestion de la diplomatie tchadienne alors que le ministre des Affaires étrangères a entamé depuis mars dernier une réforme du secteur.

Au Tchad, des mesures de rationalisation des missions diplomatiques tchadiennes pour plus d'efficacité et plus de résultats ont été mises en oeuvre. Selon la diplomatie tchadienne, cette réorganisation est en lien avec la réforme engagée en mars dernier par Abdoulaye-Sabre Fadoul, le ministre tchadien des Affaires étrangères. Une question de réciprocité a aussi motivé certaines de ces réorganisations, notamment avec la Côte d'Ivoire qui n'a pas d'ambassade au Tchad, explique une source diplomatique. Mais les relations avec les pays concernés sont « au beau fixe », « aucun froid diplomatique » assure cette même source.

Mais Hoinaty Remadji, chercheur spécialiste de l'Afrique centrale pour l'institut d'études de sécurité, déplore le manque de communication sur les travaux menés. « Cela laisse planer le doute et donne l'impression d'une navigation à vue, au cas par cas », détaille-t-il. Il s'interroge par exemple sur la fermeture de l'ambassade tchadienne au Gabon et rappelle que les deux pays font partie de la même zone monétaire économique (la CEMAC) et que Libreville abrite le siège de la CEEAC (Communauté économique des États de l'Afrique centrale).

Le chercheur estime donc qu'il est important que le Tchad y maintienne une représentation diplomatique. Pour Hoinaty Remadji, « une réforme doit être basée sur une vision ». Selon lui, un audit pour établir les défis de la diplomatie tchadienne aurait dû précéder ces changements.

