Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 septembre 2025

Afrique du Sud : Réouverture de l'enquête sur la mort de Steve Biko, 48 ans après

Quarante-huit ans après la mort en détention du leader anti-apartheid Steve Biko, les autorités sud-africaines rouvrent l’enquête sur les circonstances de son décès. Selon Apanews, cette décision fait suite à l’apparition de nouveaux éléments susceptibles de relancer l’une des affaires les plus emblématiques de la répression de l’apartheid.

L’Autorité nationale des poursuites (NPA) a annoncé que l’enquête serait officiellement relancée vendredi, exactement 48 ans après la disparition de Steve Biko dans un hôpital de Pretoria, où il avait été transféré à la suite de sévices présumés infligés par la police de l’apartheid. (Source allAfrica)

Burkina : Gratuité de visa pour les ressortissants Africains

« Désormais tout ressortissant d’un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s’acquitter des frais de visa ». L’annonce a été faite, jeudi, à l’issue du Conseil des ministres, par le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

La gratuité n’est pas synonyme de suppression du visa, précise le ministre. Les procédures d’obtention restent en vigueur, mais sans coût financier.

La décision du gouvernement s’appuie sur un rapport additif à la loi des finances rectificative 2025. Celle-ci s’intègre à une stratégie plus large de renforcement de la coopération intra-africaine. (Source apanews)

Verdict attendu dans le procès Joseph Kabila en RDC

Accusé de complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, l'ancien président est poursuivi par la Haute Cour militaire et encourt la peine de mort.

Le procès a commencé le 25 juillet dernier devant la Haute Cour militaire à Kinshasa, deux mois après le passage de Joseph Kabila à Goma, une zone sous contrôle de l'AFC-M23. Depuis son ouverture, le procès se tient sans le prévenu, dont l'absence a été actée.

Timothée Mbuya, président national de l'organisation Justicia, pense que les chances sont très minimes pour l'ancien président congolais d'être acquitté. (Source Deutsche Welle)

Zambie: Un déversement d'acide met en danger la santé des habitants

Les autorités devraient enquêter sur les risques sanitaires à long terme, et protéger le droit des communautés à un environnement sain

Les autorités zambiennes devraient prendre des mesures suite aux récentes informations selon lesquelles la pollution des eaux et des sols due à un déversement d'acide dans une zone d'exploitation minière du cuivre présente un grave risque sanitaire pour les habitants, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui.

Le 18 février 2025, la rupture d'une paroi d'un barrage qui retenait des déchets miniers de la société chinoise Sino-Metals Leach Zambia à Chambishi, dans la province de Copperbelt, a mené au déversement d'effluents acides dans la rivière Kafue. (Source Human Rights Watch)

Ghana - États-Unis : Un accord migratoire sous pression diplomatique et économique

Accra accepte l'accueil de migrants ouest-africains expulsés des États-Unis, au risque d'attiser les tensions régionales et de fragiliser ses équilibres socio-économiques.

Le Ghana a accepté, sur demande de Washington, d'accueillir des ressortissants d'Afrique de l'Ouest expulsés des États-Unis, ouvrant ainsi un précédent diplomatique sensible. Si la libre circulation au sein de la CEDEAO justifie techniquement cette décision, elle révèle surtout un déséquilibre croissant dans les relations entre Accra et Washington, sur fond de pressions commerciales et migratoires.

L'administration américaine, fidèle à sa doctrine de fermeté migratoire, externalise de plus en plus ses expulsions vers des pays tiers. Après le Panama, le Salvador ou le Soudan du Sud, c'est désormais l'Afrique de l'Ouest qui est concernée, avec 41 886 personnes visées sur le continent. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Record d'invincibilité - Le Sénégal, leader mondial avec 24 matchs sans défaite

Le Sénégal, avec 24 matchs sans défaite, détient actuellement la plus longue série d'invincibilité du football mondial, devançant l'Afrique du Sud (23 matchs) et l'Espagne (22 matchs).

La dernière défaite de l'équipe nationale de football du Sénégal remonte au 12 septembre 2023 à Dakar. Les Lions s'étaient inclinés, 0-1, devant les Fennecs d'Algérie, en match amical. Un revers contre l'adversaire qui les avait déjà battus en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 en Egypte (1-0). (Source Agence de Presse Sénégalaise)

Afrique de l'Est: Les Chagossiens soulagés après l'adoption de la loi sur la rétrocession au Royaume-Uni

Le brûlant dossier des Chagos a franchi une étape décisive cette semaine. La Chambre des communes britannique a adopté, le 9 septembre 2025, en deuxième lecture le projet de loi sur la rétrocession de l'archipel à Maurice.

Par 330 voix contre 174, le texte voté le 9 septembre par le Parlement britannique, entérine la souveraineté mauricienne, tout en maintenant Diego Garcia sous bail militaire anglo-américain pour 99 ans. Il prévoit aussi un important soutien financier au gouvernement mauricien et à la communauté chagossienne.

Les Chagossiens installés à Maurice sentent que leur rêve de retour sur leurs îles natales est enfin à portée de main. Le porte-parole du Groupe réfugiés Chagos, Olivier Bancoult, a dit son soulagement après le vote au Parlement britannique, cette semaine. « Ce vote montre que tout va dans la bonne direction », a-t-il déclaré. (Source RFI)

L’Afrique veut créer une coalition de nations exploitant des minéraux stratégiques

Le continent possède d’immenses richesses minières, notamment en métaux indispensables à la transition énergétique, que convoitent de nombreuses puissances étrangères.

Après des décennies de prédation de ses ressources naturelles par des puissances étrangères, l’Afrique veut créer une coalition de nations exploitant des minéraux stratégiques indispensables à la transition énergétique, selon un projet de déclaration publié après un sommet régional sur le climat.

L’Afrique possède d’immenses richesses minières, notamment dans les métaux stratégiques, sur lesquels la Chine exerce une forte domination dont les autres pays, notamment occidentaux, cherchent à s’affranchir en prospectant sur le continent africain. (Source Lemonde Afrique)

CEMAC : Adoption d’une feuille de route commune contre le Mpox et pour une vaccination synchronisée

Réunis en session ordinaire le 9 septembre 2025 à Bangui, les ministres de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC) ont adopté plusieurs mesures inédites visant à renforcer la sécurité sanitaire régionale. Au-delà des enjeux économiques et budgétaires, la réunion a consacré une large place à la santé publique, avec l’adoption d’une feuille de route commune contre le Mpox et la mise en place d’une stratégie de vaccination synchronisée en zone CEMAC.

Mpox et vaccination : une riposte coordonnée. À l’issue des travaux, les ministres ont entériné un plan stratégique sous-régional de sécurité sanitaire. Celui-ci intègre une feuille de route spécifique pour la riposte contre le Mpox, dont les foyers apparus dans plusieurs pays africains rappellent la vulnérabilité de la région face aux crises sanitaires émergentes.

« La réponse doit être collective, car aucun État membre ne peut affronter seul les défis sanitaires qui ignorent les frontières », a souligné un responsable communautaire. (Source GabonMediaTime)

Tunisie : Plus de 30 pays réunis au "Big Tech Africa"

La deuxième édition du Salon africain des technologies, de l'intelligence artificielle et des start-ups, connu sous le nom de Big Tech Africa, s’est achevée jeudi en Tunisie.

L’événement a accueilli plus d’une trentaine de pays, une centaine de start-ups en majorité tunisiennes et des milliers de visiteurs.

