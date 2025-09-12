Ile Maurice: Le groupe Ciel prêt à évoluer sur le marché des capitaux

Le groupe Ciel, acteur incontournable de l'économie mauricienne présent dans six secteurs stratégiques dont le textile et la finance, franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de développement durable. L'entreprise a officialisé son entrée sur le marché des capitaux en procédant à une levée de fonds destinée à financer des projets respectueux de l'environnement.

Dans un communiqué publié le 9 septembre sur le site de la Bourse de Maurice, Ciel annonce l'émission de 1,45 million d'obligations classiques et de 250 000 obligations vertes, pour un montant total de Rs 1,7 milliard. Cette opération s'inscrit dans le cadre de son Financing Framework orienté vers la durabilité.

L'objectif est clair : mobiliser des ressources financières pour accélérer la transition écologique et inscrire le groupe dans un modèle de croissance qui ne compromette pas les droits et les besoins des générations futures.

Des obligations alignées sur les standards internationaux : l'originalité de ces instruments financiers repose sur leur alignement avec les principes des obligations vertes de l'International Capital Market Association (ICMA). Depuis plus d'un demi-siècle, l'ICMA établit des règles et recommandations visant à structurer les marchés internationaux de capitaux et de valeurs mobilières.

Ses principes encouragent les émetteurs à financer exclusivement des projets durables, contribuant à une économie à zéro émission nette, tout en garantissant la protection de l'environnement.

Deux exigences majeures accompagnent ces standards : La transparence, via la mise à disposition d'informations claires sur l'affectation des fonds ;

Le suivi et le reporting, afin de mesurer concrètement l'impact environnemental des projets financés.

Une étape décisive

En s'inspirant de ce cadre, Ciel entend renforcer la crédibilité de ses obligations vertes et séduire les investisseurs sensibles aux enjeux climatiques.

En misant sur ce type de financement, le groupe confirme sa volonté de jouer un rôle moteur dans la transformation écologique du paysage économique mauricien. L'initiative marque aussi une ouverture accrue du marché local aux instruments financiers durables, dans un contexte mondial où la finance verte prend une importance croissante.