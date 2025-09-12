Ile Maurice: Une Passing out parade solennelle à la prison de Beau-Bassin

La Prison Training School de Beau-Bassin a vibré mardi, le 9 septembre, au rythme de la discipline, de la musique et des démonstrations spectaculaires lors de la Passing Out Parade et de la cérémonie de remise des Prison Long Service and Good Conduct Medals. Cet événement a non seulement vu la présentation officielle des nouveaux gardiens de prison mais aussi la reconnaissance de plusieurs membres du Mauritius Prison Service pour leur long service et leur bonne conduite.

Après que les invités ont pris place, le Prison Marching Band a fait son entrée sous la direction du Principal Prisons Officer, S. Hemraz. L'invitée d'honneur, K. Fong Weng-Poorun, secrétaire permanente au ministère des Affaires intérieures, a été accueillie par le Deputy Commissioner of Prisons, Ravind Lugun. Après l'inspection minutieuse de la parade par la Chief Guest, les gardiens de prison ont défilé avec rigueur et précision, témoignant du haut niveau de formation dispensé au sein de la Prison Training School.

L'un des temps forts de la matinée a été la remise des prix aux stagiaires ayant particulièrement brillé durant leur formation. Le Baton of Honour et Best All Round Trainee Prison Officer est revenu à Murday Garryansun Shaad alors que Marie Lorie Anaïs Sardes s'est vue décerner le titre de Second Best Trainee. Le titre de Best Shot a été attribué à Mungur Ridish alors que celui de Best Athlete a été décerné à Jean Bradley Steven Veerapen.

K. Fong Weng-Poorun a procédé à la remise des Prison Long Service and Good Conduct Medals, une distinction récompensant la loyauté, le professionnalisme et l'intégrité des membres du service pénitentiaire.

Démonstrations spectaculaires

Les invités ont eu droit à une série de démonstrations impressionnantes illustrant les compétences et la polyvalence des gardiens de prison. Le Foot Drill a été exécuté avec rigueur par les recrues, les manoeuvres de la Prison Dog Unit ont démontré l'efficacité et la discipline des chiens spécialement entraînés, le Prison Marching Band, ajoutant une dimension solennelle à l'événement. Les numéros de simulation de défense et les techniques d'arrestation avec le Tonfa, réalisés par les nouvelles recrues, ont mis en avant leur préparation physique et technique.

Lors de son intervention, Fong Weng-Poorun a salué le rôle essentiel du Mauritius Prison Service dans la société. «Nos officiers sont appelés à servir avec discipline, rigueur, mais aussi avec humanité et respect des droits humains. Les médailles décernées aujourd'hui témoignent de la valeur et du dévouement de nos hommes et femmes en uniforme.»

De son côté, le Deputy Commissioner of Prisons (Training), Ravind Lugun, a insisté sur l'importance de la formation continue et de la modernisation des services. «La formation est un des éléments importants pour nos officiers. Notre objectif est de les former afin qu'ils puissent répondre aux différents défis du milieu carcéral, cela inclut le respect des droits de l'homme, la sécurité et la réhabilitation. De ce fait, nous avons la collaboration des universitaires, des professionnels avec plusieurs années d'expérience et aussi de la Human Rights Commission. Nous mettons beaucoup d'accent sur la formation car nous voulons que nos officiers soient les meilleurs. Notre école de formation est ISO certifiée. Nous misons beaucoup sur l'amélioration continue de nos systèmes et services.»

La cérémonie a pris fin avec l'ouverture officielle d'une exposition au gymnase et des rafraîchissements.