Soudan: Abdullah Yahya félicite pour la victoire de Bara

11 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le membre du Conseil de souveraineté de transition et chef de l'Alliance des forces de libération du Soudan Abdullah Yahya, a adressé ses félicitations pour la victoire de Bara.

Dans une publication Facebook, il a déclaré : « Je félicite les héros et notre peuple soudanais pour la grande victoire de Bara, qui revêt une importance cruciale et historique. Ce qui a été accompli aujourd'hui est une étape importante vers la réalisation de nos objectifs les plus ambitieux, et ce que nous verrons dans la période à venir à Al Fasher et dans tout le Darfour sera le prolongement de cet esprit indomptable.»

Il a ajouté : « Face à une rébellion menée par une milice qui ne respecte ni les valeurs ni l'éthique dans son comportement et son approche, nous affirmons que la paix avec elle ne viendra que par la force, une force inébranlable fondée sur des hommes honnêtes dont la détermination est plus forte que le fer et dont la volonté est déterminée à instaurer la stabilité dans notre chère patrie. »

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.