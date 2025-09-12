Soudan: Abdullah Yahya félicite pour la victoire de Bara

Le membre du Conseil de souveraineté de transition et chef de l'Alliance des forces de libération du Soudan Abdullah Yahya, a adressé ses félicitations pour la victoire de Bara.

Dans une publication Facebook, il a déclaré : « Je félicite les héros et notre peuple soudanais pour la grande victoire de Bara, qui revêt une importance cruciale et historique. Ce qui a été accompli aujourd'hui est une étape importante vers la réalisation de nos objectifs les plus ambitieux, et ce que nous verrons dans la période à venir à Al Fasher et dans tout le Darfour sera le prolongement de cet esprit indomptable.»

Il a ajouté : « Face à une rébellion menée par une milice qui ne respecte ni les valeurs ni l'éthique dans son comportement et son approche, nous affirmons que la paix avec elle ne viendra que par la force, une force inébranlable fondée sur des hommes honnêtes dont la détermination est plus forte que le fer et dont la volonté est déterminée à instaurer la stabilité dans notre chère patrie. »