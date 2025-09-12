Soudan: La Force conjointe annonce la libération complète de la ville de Bara

11 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Les forces armées, la Force conjointe des mouvements de lutte armée et leurs forces de soutien ont réussi à libérer complètement la ville de Bara après de violents combats contre la milice des Forces de soutien rapide.

La Force conjointe des mouvements de lutte armée a confirmé que ses vaillantes forces ont réussi à briser l'ossature de l'ennemi et à détruire complètement le groupe n° 449 de la milice des Forces de soutien rapide, laissant derrière elles des morts, des blessés et une grande quantité de matériel détruit.

Dans un communiqué publié au nom du porte-parole officiel de la Force conjointe, le colonel Ahmed Hussein Mustafa, le communiqué indique que les forces armées, aux côtés de la Force conjointe des mouvements de lutte armée, de la Résistance populaire et des Forces du Bouclier du Soudan, poursuivent leurs combats pour la dignité et la défense de notre terre et de notre peuple contre les milices criminelles et les mercenaires qui ont porté atteinte à la sécurité et à la stabilité du Soudan. Elle a ajouté que cette victoire s'ajoute à la série de victoires successives de notre peuple et de nos forces, et confirme qu'il n'y a pas de place pour les milices sur la terre pure du Soudan, et que nos forces sont capables de poursuivre l'ennemi et de le vaincre où qu'il se trouve.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Force conjointe a mis en garde les milices restantes contre les conséquences de leur poursuite, soulignant que leur sort serait identique à celui de leurs prédécesseurs : défaite et effondrement. Elle a souligné que leur chemin vers la ville d'Al Fasher était désormais plus clair.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.