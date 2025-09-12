Soudan: La Force conjointe annonce la libération complète de la ville de Bara

Les forces armées, la Force conjointe des mouvements de lutte armée et leurs forces de soutien ont réussi à libérer complètement la ville de Bara après de violents combats contre la milice des Forces de soutien rapide.

La Force conjointe des mouvements de lutte armée a confirmé que ses vaillantes forces ont réussi à briser l'ossature de l'ennemi et à détruire complètement le groupe n° 449 de la milice des Forces de soutien rapide, laissant derrière elles des morts, des blessés et une grande quantité de matériel détruit.

Dans un communiqué publié au nom du porte-parole officiel de la Force conjointe, le colonel Ahmed Hussein Mustafa, le communiqué indique que les forces armées, aux côtés de la Force conjointe des mouvements de lutte armée, de la Résistance populaire et des Forces du Bouclier du Soudan, poursuivent leurs combats pour la dignité et la défense de notre terre et de notre peuple contre les milices criminelles et les mercenaires qui ont porté atteinte à la sécurité et à la stabilité du Soudan. Elle a ajouté que cette victoire s'ajoute à la série de victoires successives de notre peuple et de nos forces, et confirme qu'il n'y a pas de place pour les milices sur la terre pure du Soudan, et que nos forces sont capables de poursuivre l'ennemi et de le vaincre où qu'il se trouve.

La Force conjointe a mis en garde les milices restantes contre les conséquences de leur poursuite, soulignant que leur sort serait identique à celui de leurs prédécesseurs : défaite et effondrement. Elle a souligné que leur chemin vers la ville d'Al Fasher était désormais plus clair.