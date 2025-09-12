Tunisie/Sénégal: Le CAB se réinvente - Enfin des recrues

Les responsables cabistes ont enfin accédé aux vœux des fans.

Depuis la levée de l'interdiction de recrutement à la faveur du paiement de la première tranche des dettes, le CAB n'a pas tardé à faire ses emplettes en cette période de mercato. Cette opération est devenue nécessaire voire indispensable au club nordiste après le départ des deux cadres que sont Alhassan Konte et Abdou Seydi vers d'autres destinations.

Et c'est dans l'école de football sénégalaise qu'on a puisé de nouveau pour faire son choix. En effet, ils sont quatre joueurs sénégalais qui viennent de signer une licence au profit du CAB pour renforcer les trois compartiments de jeu. Passons en revue ces joueurs à présent. Il s'agit de Mohammed Camara (20 ans), défenseur issu de Casa Sport, club d'Abdou Seydi, l'ex-Cabiste. Bonito Fonseca Bonaventure (24 ans), demi-défensif. Issa Kane (22 ans), milieu de terrain issu de Casa Sport également, et enfin Mbay Mandioune Seydine (23 ans), attaquant.

Ils ont, tous les 4, fait leurs preuves dans leurs clubs respectifs dans les compétitions sénégalaises (1ère et 2e divisions) et même disputé le dernier Chan, nous dit-on dans l'entourage proche du CAB. Voilà qui est de bon augure!

Groupe apuré

Ce faisant, dans le même temps, Othmane Charfeddine et Achraf Ferchichi ont rejoint respectivement l'UST et l'ASK dans une opération de prêt. Maintenant que l'effectif s'est stabilisé, il faudra que Chokri Béjaoui, en tant que coach, utilise tout ce beau monde à bon escient. Dans cette optique, le match contre l'USBG, ce samedi, nous donnera une idée globale sur l'état de santé de l'équipe. A cette occasion, le CAB se déplacera aujourd'hui à Zarzis puis ralliera samedi Ben Guerdane.